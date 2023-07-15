شاهد.. سالمة المعداني تبرز جدارة الفتاة الليبية بالتتويج المستمر في البطولات (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

التحقت بطلة الكاراتيه الليبية سالمة المعداني، الجمعة، بركب المتوجين في دورة الألعاب العربية الـ15، المقامة في الجزائر، بعدما أحرزت ميدالية برونزية في منافسات وزن 68 كلغ.

أيضا أحرز بطل الكاراتيه محمد الصويعي ميدالية برونزية لليبيا في منافسات الدورة، وسبقه إبراهيم السحاتى الفوز ببرونزية وزن 67 كلغ. كما فاز اللاعب محمد أبو دبوس ببرونزية وزن 75 كلغ.

وتعد سالمة المعداني أول ليبية تحصل على قلادة ذهبية في بطولة أفريقيا بوزن فوق 54 كلغ للأواسط، لتمنح المرأة الليبية تتويجا تاريخيا في لعبة الكاراتيه، قبل أن تواصل الزحف نحو مناصات التتويج في الدورة العربية، وتؤكد جدارتها بدخول أعتى المنافسات.

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جاء هذا قبل أن يتوج المنتخب الليبي للكرة الطائرة بذهبية دورة الألعاب العربية، الذي حصد ميدالية مهمة في لعبة جماعية بحجم الكرة الطائرة على حساب أصحاب الأرض والبلد المنظم.

تتويج بالذهب في لعبة جماعية عبر الطائرة الليبية

وتوجت الطائرة الليبية بالقلادة الذهبية بعد الفوز المستحق على صاحب الأرض والجمهور المنتخب الجزائري في المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون رد، إذ جاءت النتيجة «31-29 و25-18 و25-17».

وأقيمت المبارة النهائية على ملعب صالة الحرشة في الجزائر العاصمة ضمن منافسات دورة الألعاب العربية، بعدما تأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية بتغلبه على نظيره القطري في نصف النهائي 3-صفر.

وقد حقق المنتخب الوطني للكرة الطائرة في دورة الألعاب العربية خمسة انتصارات، حيث فاز على المنتخب القطري مرتين، والمنتخب الجزائري والمنتخب الفلسطيني والمنتخب الأردني، مقابل خسارة واحدة أمام الجزائر في الدور الأول.

بطلة الكاراتيه الليبية سالمة المعداني تحمل برونزية العرب. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

بطلة الكاراتيه سالمة المعداني تحمل برونزية العرب وسط البعثة الليبية. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

بطلة الكاراتيه الليبية سالمة المعداني تحمل برونزية العرب. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)