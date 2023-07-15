شاهد.. لحظة طال انتظارها في المشهد الرياضي الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

سطرت لحظة ترديد النشيط الوطني الليبي على منصة التتويج حالة من السعادة غير المسبوقة، الجمعة، عقب اقتناص المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة الميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية الـ15، المقامة في الجزائر.

وتوجت الطائرة الليبية بالقلادة الذهبية بعد الفوز المستحق على صاحب الأرض والجمهور المنتخب الجزائري في المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون رد، إذ جاءت النتيجة «31-29 و25-18 و25-17».

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وقد أقيمت المبارة النهائية على ملعب صالة الحرشة في الجزائر العاصمة ضمن منافسات دورة الألعاب العربية، بعدما تأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية بتغلبه على نظيره القطري في نصف النهائي 3-صفر.

حقق المنتخب الوطني للكرة الطائرة في دورة الألعاب العربية خمسة انتصارات، حيث فاز على المنتخب القطري مرتين، والمنتخب الجزائري والمنتخب الفلسطيني والمنتخب الأردني، مقابل خسارة واحدة أمام الجزائر في الدور الأول.