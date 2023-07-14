بعد أحداث سداسي التتويج في تونس.. نادي السويحلي يطالب برحيل مسيّري المنظومة الكروية

القاهرة - بوابة الوسط

طالب نادي السويحلي الرياضي، القائمين على منظومة كرة القدم في ليبيا بالرحيل من مناصبهم، مشددا على ضرورة إصلاح المنظومة الكروية بعد الأحداث التي شهدتها الجولة الختامية للدور السداسي من الدوري الليبي لكرة القدم التي اختتمت، أمس الخميس في تونس.

وقال نادي السويحلي الرياضي في بيان موقع باسم رئيسه رجل الأعمال عضو مجلس النواب عن مصراتة محمد الرعيض، اليوم الجعة، «باعتباره أحد أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الليبي لكرة القدم يؤسفه الشكل والصورة الختامية للموسم الرياضي 2023/2022»، معتبرا تلك الأحداث «دلالة واضحة على أن مسيّري اللعبة ليسوا على قدر من الكفاءة ولا المسؤولية التي تجعلهم يواصلون في مناصبهم بعد العبث الذي حدث في مرحلة الدور السداسي».

نادي السويحلي يدين الطريقة الارتجالية والعشوائية لإدارة الكرة الليبية

ودان نادي السويحلي «وبكل وضوح تسيير كرة القدم بهذه الطريقة الارتجالية والعشوائية غير المنظمة، التي لا تليق حتى (بدوري الشارع) ولا ترتقي لأن نطلق عليها (كرة قدم) أصلاً»، مبينا أن «الدخلاء والغوغائيين قد أفسدوا ولوثوا الأجواء وعكروا الصفو العام للعبة التي من المفترض أن يكون التنافس فيها نزيها وشريفا ونظاميا دون محاباة أو تعاطف مع أي نادٍ على حساب آخر، ودون شراء للذمم واسترضاء لأحد خشية منه كائنا من يكن».

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وأكد نادي السويحلي وقوفه «على مسافة واحدة من جميع الأندية»، موضحا أنه لا يهمه سوى مصلحته، مستدركا «لكن في الوقت نفسه، إن ما حدث في ختام مرحلة التتويج يمس الصالح العام لكافة الأندية التي تعتبر شريك أساس مع الاتحاد العام في المنظومة الكروية».