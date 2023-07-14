توتنهام يحاول استغلال ضائقة برشلونة المالية ويقدم عرضا هزيلا لضم لينغليت

القاهرة - بوابة الوسط

يجري نادي توتنهام الإنجليزي حاليا محاولات، للحصول على خدمات مدافع برشلونة المعار إلى صفوف النادي اللندني كليمونت لينغليت، وذلك من دون أن يتكبد مبلغا باهظا مقابل التعاقد مع اللاعب.

وأمضى لينغليت الموسم الماضي معارا من برشلونة إلى توتنهام، وأثبت أنه إضافة مهمة لدفاع الفريق اللندني، مما دفع مسؤوليه إلى السعي لضمه نهائيا من النادي الإسباني من دون أن تتكبد خزينة النادي اللندني الكثير من الأموال.

توتنهام يعرض 5 ملايين يورو فقط

في مسعى لتحقيق ذلك الهدف، قرر مسؤولو توتنهام استغلال الضائقة المالية الشديدة التي يعانيها برشلونة، فاكتفوا بعرض دفع خمسة ملايين يورو فقط مقابل تنازل برشلونة عن اللاعب، الأمر الذي أثار غضب النادي الإسباني بشدة.

لم يمانع برشلونة في التخلي عن لينغليت لمصلحة توتنهام، رابطا موافقته على ذلك بالحصول على مبلغ لا يقل عن 15 مليون يورو، لكنه اصطدم بالعرض الهزيل الذي قدمه توتنهام، مما أوقف الصفقة تماما.

- توتنهام يغري هاري كين بـ400 ألف إسترليني أسبوعيا ومنصب بعد الاعتزال

- برشلونة يتعاقد مع خليفة ليفاندوفسكي

وقدم توتنهام مبررا لضعف عرضه المالي بالقول إنه سيضطر إلى تحمل راتب اللاعب السنوي المرتفع الذي يصل إلى عشرين مليون يورو، مما يستلزم تخفيض المبلغ المعروض لضمه.

يأتي العرض الهزيل من توتنهام لضم مدافع أحد قطبي إسبانيا في وقت ينفق فيه النادي الإنجليزي الكثير من الأموال على ضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث وصل ما أنفقه توتنهام حتى الآن إلى 136 مليون يورو، وهو مبلغ يفوق إنفاق نادٍ كبير مثل ريال مدريد.