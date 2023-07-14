بنغازي تتأهب لاستقبال إياب دوري التتويج الرباعي في السلة

طرابلس - بوابة الوسط

يستعد الاتحاد الليبي لكرة السلة لإطلاق مرحلة الإياب بدوري التتويج الرباعي في بنغازي، المقررة أيام 15 و16 و18 يوليو الجاري، بعد اعتماد نتائج الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب في طرابلس، على أن يتوج الفريق الأكثر نقاطاً من المرحلتين ببطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2022-2023، وجاء قرار اللجنة الفنية الأخير برقم «4» للعام 2023 بشأن اعتماد نتائج مباريات الجولة الثالثة الدوري الرباعي (التجمع الأول).

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية، وعلى قرار رئيس اللجنة الأوليمبية الليبية رقم «108» للعام 2021 بشأن انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة السلة، وبعد الاطلاع على قرار رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة السلة رقم «8» للعام 2023 بشأن تشكيل لجان للإشراف على النهائيات للموسم الرياضي 2022-2023، وعلى لائحة المسابقات والمهرجانات والبرنامج العام للنهائيات، وعلى نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الرباعي (التجمع الأول) في طرابلس، تقرر في مادته «1» اعتماد نتائج مباريات الجولة الثالثة من التجمع الأول من الدوري الرباعي، حسب صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة عبر «فيسبوك».

نتائج مهمة في ختام مرحلة الذهاب

وشهدت نتائج الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب في طرابلس فوز الأهلي طرابلس على النصر في الجولة الثالثة من دور رباعي التتويج بدوري كرة السلة 69-49، وفوز الأهلي بنغازي على الاتحاد 76-74، وجاء في المادة «2» من القرار اعتماد ترتيب الأندية الأربعة: الأهلي طرابلس في الصدارة برصيد خمس نقاط من ثلاث مواجهات، حيث فاز في اثنتين وخسر واحدة، وله 228 وعليه 206، والفارق +22. بينما يأتي الأهلي بنغازي ثانياً أو وصيفاً من ثلاث مواجهات أيضاً بالرصيد نفسه من فوز في مواجهتين وخسارة في واحدة، وله 220 وعليه 221 والفارق -1، ويأتي ثالثاً في جدول الترتيب النصر برصيد خمس نقاط من ثلاث مواجهات، محققاً الفوز في مواجهتين وخسارة في واحدة، وله 195 وعليه 206 والفارق -11. أما الاتحاد فيأتي رابعاً وأخيراً برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مواجهات، دون أي فوز وثلاث خسائر، وله 224 وعليه 234 والفارق -10.

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حومانجي يحصد جائزة الأفضل.. والهداف للحراث

وحاز لاعب الأهلي بنغازي سفيان حومانجي على جائزة أفضل لاعب في لقاء فريقه أمام الاتحاد في ختام الجولة الثالثة من دوري التتويج الرباعي لكرة السلة، وتفوق لاعب الأهلي بنغازي سفيان حومانجي جاء برصيد 20 نقطة و9 متابعات و4 تمريرات حاسمة و2 قطع للكرات، بينما جاء هداف المباراة المحترف الجزائري ولاعب الاتحاد محمدي الحراث برصيد 24 نقطة و8 متابعات و3 تمريرات حاسمة و2 اعتراض للكرة وقطع وحيد آخر، بينما حقق لاعب الاتحاد أحمد الفلاح (دبل دبل) برصيد 13 نقطة و14 متابعة وتمريرة حاسمة واعتراض وحيد.

استبدال عقوبة اللاعب محمد المبروك الفيتوري

وتواصلت قرارات اللجنة الفنية، كان آخرها رقم (3) لسنة 2023 بشأن استبدال العقوبة، وقرر رئيس اللجنة الفنية دكتور وليد علي المرغني بعد الاطلاع على النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية. وعلى قرار رئيس اللجنة الأولمبية الليبية رقم (108) لسنة 2021 بشأن انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة السلة، وعلى قرار رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة السلة رقم (8) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجان للإشراف على النهائيات للموسم الرياضي 2022-2023، وعلى لائحة المسابقات والمهرجانات والبرنامج العام للنهائيات، وعلى قرار اللجنة الفنية رقم (2) بشأن اعتماد نتائج الجولة الثانية، تقرر في مادة (1): تستبدل عقوبة اللاعب محمد المبروك الفيتوري والتي تستوجب الإيقاف لمباراتين بغرامة مالية قدرها 2000 دينار ليبي وذلك طبقا لنص المادة رقم (97).

ايقاف للمدرب اللبناني فؤاد بوشقراء وغرامة

كما سبق أن أصدر وليد المرغني قرارا بإيقاف اللبناني فؤاد بوشقراء، مدرب الاتحاد، لمدة 3 مباريات وغرامة مالية قدرها 500 دينار ليبي، وكان بوشقراء قد اعترض على قرارات حكم مباراة فريقه في الديربي التي خسرها أمام الأهلي طرابلس بنتيجة (84-79)، ليترقب اللبناني بوشقراء ظهوره في الملاعب مع فريقه في إياب دور رباعي التتويج في بنغازي.

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