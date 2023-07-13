شاهد: بعد انسحاب الاتحاد والأهلي بنغازي.. تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي للمرة الـ13

القاهرة - بوابة الوسط

وسط أجواء احتفالية، جرى اليوم الخميس، تتويج فريق الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» للموسم الكروي 2022 - 2023 وذلك للمرة الثالثة عشرة في تاريخ النادي.

تسليم الكأس والميداليات للبطل

وجرى تسليم لاعبي الأهلي طرابلس كأس بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ومنح اللاعبين والجهاز الفني الميداليات.

جاء ذلك بعدما جرى إعلان فوز الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي بقرار من اتحاد كرة القدم، بعدما أعلن نادي الاتحاد انسحابه رسمياً من مواجهة الأهلي طرابلس في الجولة الخامسة الأخيرة من دور سداسي التتويج احتجاجاً على ما قال إنه تغيير في حكام المباراة.

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كما جاء تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي بعدما أعلن الأهلي بنغازي المنافس الوحيد للأهلي طرابلس على اللقب، أنه جرى إبلاغه من قبل رئيس لجنة المسابقات بتأجيل مباريات الجولة الخامسة من سداسي التتويج لمدة 72 ساعة.