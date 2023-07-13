  • Alwasat News
Atwasat

شاهد: بعد انسحاب الاتحاد والأهلي بنغازي.. تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي للمرة الـ13

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 09:56 مساء
شاهد: بعد انسحاب الاتحاد والأهلي بنغازي.. تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي للمرة الـ13
الأهلي بطل الدوري الليبي 2022 - 2023 (الإنترنت: حساب النادي على فيسبوك)
alwasat radio

وسط أجواء احتفالية، جرى اليوم الخميس، تتويج فريق الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» للموسم الكروي 2022 - 2023 وذلك للمرة الثالثة عشرة في تاريخ النادي.

تسليم الكأس والميداليات للبطل
وجرى تسليم لاعبي الأهلي طرابلس كأس بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ومنح اللاعبين والجهاز الفني الميداليات.

جاء ذلك بعدما جرى إعلان فوز الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي بقرار من اتحاد كرة القدم، بعدما أعلن نادي الاتحاد انسحابه رسمياً من مواجهة الأهلي طرابلس في الجولة الخامسة الأخيرة من دور سداسي التتويج احتجاجاً على ما قال إنه تغيير في حكام المباراة.

- فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ساعة
- فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج

كما جاء تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي بعدما أعلن الأهلي بنغازي المنافس الوحيد للأهلي طرابلس على اللقب، أنه جرى إبلاغه من قبل رئيس لجنة المسابقات بتأجيل مباريات الجولة الخامسة من سداسي التتويج لمدة 72 ساعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: بعد انسحاب الاتحاد والأهلي بنغازي.. تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي للمرة الـ13

شاهد: بعد انسحاب الاتحاد والأهلي بنغازي.. تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي...
فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ساعة

فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ...
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج

فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي ...
شاهد.. أنس جابر تقصي سابالينكا وتواجه فوندروشوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

شاهد.. أنس جابر تقصي سابالينكا وتواجه فوندروشوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس
شاهد عبر قناة الوسط (Wtv): تتويج الأهلي طرابلس بلقب

شاهد عبر قناة الوسط (Wtv): تتويج الأهلي طرابلس بلقب
فيديو.. الدريدي: الأهلي بنغازي جاهز لمواجهة أبوسليم في سداسي التتويج

فيديو.. الدريدي: الأهلي بنغازي جاهز لمواجهة أبوسليم في سداسي التتويج
كاريكاتير حليم - انتخابات «نزيهه»!

كاريكاتير حليم - انتخابات «نزيهه»!
قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف

قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف
«غوغل» تطلق «بارد» المُنافس لـ«تشات جي بي تي» في نحو 50 بلداً

«غوغل» تطلق «بارد» المُنافس لـ«تشات جي بي تي» في نحو 50 بلداً
لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو

لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو
ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي

ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي
بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب العربية

بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب ...
3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع

3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع
فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية

فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية
بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر

بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر
باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا

باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا
شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج
الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش

الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
عبدالحكيم الشلماني يفوز بمقعد في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي
عبدالحكيم الشلماني يفوز بمقعد في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي
شاهد عبر قناة الوسط (Wtv): تتويج الأهلي طرابلس بلقب
شاهد عبر قناة الوسط (Wtv): تتويج الأهلي طرابلس بلقب
المنتخب الوطني يصطدم بالكاميرون في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2026
المنتخب الوطني يصطدم بالكاميرون في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس ...
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي ...
فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ساعة
فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور ......
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية...
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي ......
المزيد
برونزيتان لأبطال الكاراتيه في دورة الألعاب العربية.. والسلة تخسر من السعودية
برونزيتان لأبطال الكاراتيه في دورة الألعاب العربية.. والسلة ......
شاهد: بعد انسحاب الاتحاد والأهلي بنغازي.. تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي للمرة الـ13
شاهد: بعد انسحاب الاتحاد والأهلي بنغازي.. تتويج الأهلي ......
تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي 2022 - 2023
تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي 2022 - 2023...
فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ساعة
فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من ......
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي ......
المزيد