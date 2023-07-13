شاهد عبر قناة الوسط (Wtv) مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم قناة الوسط (Wtv) في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت ليبيا، الأستوديو الخاص بمباريات الجولة الخامسة الأخيرة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

ضيوف أستوديو قناة الوسط (Wtv)

وحشدت قناة الوسط (Wtv) كوكبة من نجوم التحليل الكروي ليكونوا ضيوف الأستوديو، رغبة منها في تقديم خدمة إعلامية مميزة لمتابعي الدوري الليبي الممتاز الذي سيجري حسم لقبه مساء اليوم الخميس، بإقامة مباريات الجولة الخامسة الأخيرة من عمر سداسي التتويج بـ«دورينا».

ووفقاً لما أعلنته قناة الوسط (Wtv)، فسيقوم المذيع مؤيد إسكندر بتقديم الأستوديو، فيما سيكون الضيوف هم: عادل الخمسي وأسامة الفزاني وعبدالرحيم نجم وعلاء نجم وعلي رحومة ومروان المبروك.

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ويختتم دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي «دورينا» بإقامة ثلاث مباريات في الثامنة مساء بتوقيت ليبيا، حيث يلعب الهلال والنصر في صفاقس، والأهلي طرابلس والاتحاد في رادس، وأبوسليم والأهلي بنغازي في المنستير.

ويتصدر الأهلي طرابلس ترتيب فرق سداسي التتويج برصيد عشر نقاط، يليه الأهلي بنغازي بفارق نقطة واحدة.

وفي حالة فوز الأهلي طرابلس على الاتحاد بأي نتيجة سيُتوّج بطلاً للدوري الليبي بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي بنغازي وأبوسليم، بينما سيفوز الأهلي بنغازي بلقب الدروي الليبي في حالة فوزه على أبوسليم وتعادل أو خسارة الأهلي طرابلس أمام الاتحاد.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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