فيديو.. الدريدي: الأهلي بنغازي جاهز لمواجهة أبوسليم في سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الفني لفريق الأهلي بنغازي التونسي أسعد الدريردي، أن استعدادات الأهلي بنغازي لخوض مواجهته أمام فريق أبوسليم في الجولة الأخيرة من دور سداسي التتويج بالدوري الليبي، تسير بكل هدوء.

روح عائلية تسود الأهلي بنغازي

وقال الدريردي في مقطع فيديو نشره حساب نادي الأهلي بنغازي على حسابه بموقع «فيسبوك»، إن الجهاز الفني ركز على عملية الاستشفاء والاسترجاع وإزالة الإرهاق بعد خوض الجولة الرابعة من سداسي التتويج، وبعدها بدأ التركيز على التدريبات الفنية للتحضير لمواجهة أبوسليم، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة، معربا عن أمله في فوز الأهلي بنغازي باللقاء ولقب «دورينا».

وشدد المدير الفني للأهلي بنغازي على أن هناك روح واحدة في الفريق وهناك جو عائلي، ولا يوجد فرق بين اللاعب الذي سيلعب وآخر لن يلعب، والمهم هو فوز الفريق، وسيحرص الكل على تقديم أفضل ما لديه من أجل إسعاد الجماهير بالفوز وإحراز لقب الدوري الليبي.

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وحول المباراة الماضية للأهلي بنغازي أمام الهلال التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة القدم، اعترف الدريدي بأنها كانت مواجهة صعبة للغاية.

وقال الدريدي إن المباراة أقيمت في ظل ماراثون كبير من المباريات حيث خاض الأهلي المباراة وسط مباريات كبيرة ومتتالية ضد منافسين مباشرين و«ديربيات».

واعتبر أسعد الدريدي مباراة الأهلي بنغازي والهلال بأنها «ديربي» تمكن فريقه من التعامل معها بالشكل الصحيح والحفاظ على تركيز اللاعبين، وأظهر اللاعبون عزيمة كبيرة وإصرارا مكنهم من الفوز على الهلال، وهو الفوز الذي مكن الأهلي بنغازي من الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الليبي.