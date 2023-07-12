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فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 12 يوليو 2023, 09:16 مساء
فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية
الرباع الليبي إحسان شلابي في منافسات سابقة. (أرشيفية: الإنترنت)
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تمكّن البطل الليبي الرباع إحسان شلابي من اقتناص ميدالية جديدة للبعثة الليبية المشاركة في دورة الألعاب العربية المقامة حاليا في الجزائر، بعدما تُوج، مساء اليوم الأربعاء، بالميدالية الذهبية في وزن 73 كيلوغرام.

أول ذهبية لرفع الأثقال بدورة الألعاب العربية
ووفقا لما أعلنته اللجنة الأولمبية الليبية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد جاء تتويج البطل إحسان شلابي بذهبية مسابقة الخطف بعدما تمكن من رفع وزن قدره 139 كيلوغرام.

تعد الميدالية الذهبية التي أحرزها إحسان شلابي هي الأولى لليبيا في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية.

- الليبي شلابي ضمن 8 رباعين في التنافس على ذهبية وزن 73 كلغ بدورة الألعاب العربية
- 153 رباعا في بطولة ليبيا لرفع الأثقال

جاء فوز البطل الليبي بالميدالية الذهبية بعد منافسة قوية مع سبعة ربّاعين آخرين هم: فرج الله من الجزائر، وأحمد كامل من الأردن، أيوب سالم من تونس، ومصطفى أنور من العراق، وتميم إلياس من عمان، ورباعي السعودية محمود محمد وعبدالرحمن صالح.

يشار إلى أن مشاركة ليبيا في منافسات الأثقال بدورة الألعاب العربية اقتصرت على الرباع إحسان شلابي ومدربه محمد الشتيوي والحكم يونس المستيري.

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