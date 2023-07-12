شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قناة الوسط (Wtv) أنها ستقدم، اليوم الأربعاء، تغطية خاصة لمباريات الجولة الخامسة الأخيرة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، التي ستقام غدًا الخميس.

ضيوف التغطية الخاصة لقناة الوسط (Wtv)

وقالت قناة الوسط (Wtv)، عبر حسابها على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، إن تغطيتها الخاصة ستنطلق في العاشرة مساء بتوقيت ليبيا.

يقدم تغطية قناة الوسط (Wtv) الخاصة لمباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج، المذيع مراد خليل، بحضور الضيوف: عادل الخمسي وعلاء نجم ومروان المبروك.

وتنطلق المباريات الثلاث التي ستقام ضمن الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج غدًا الخميس، في توقيت واحد هو الثامنة مساء بتوقيت ليبيا.

ويلتقي الهلال مع النصر في صفاقس، ويلعب أبوسليم مع الأهلي بنغازي في المنستير، بينما يلعب الأهلي طرابلس مع الاتحاد في رادس.

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وقد أسفرت نتائج الجولة الأولى من دور سداسي التتويج عن فوز الأهلي بنغازي على الاتحاد 2 - 1، وتعادل الهلال وأبوسليم سلبيا، وفوز الأهلي طرابلس على النصر 3 -1.

وفي الجولة الثانية تمكّن النصر من الفوز على أبوسليم 2 - صفر، والأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بالنتيجة ذاتها، وتعادل الهلال مع الاتحاد بهدف لكل فريق.

وشهدت الجولة الثالثة تعادلا سلبيا بين الأهلي طرابلس والهلال، وتعادل أبوسليم والاتحاد بهدفين لكل منهما، وفوز الأهلي بنغازي على النصر 2 - 1.

أما مباريات الجولة الرابعة فقد أسفرت عن تعادل النصر والاتحاد سلبيا، وفوز الأهلي طرابلس على أبوسليم بثلاثة أهدف مقابل هدف، وفوز الأهلي بنغازي على الهلال بهدفين مقابل هدف واحد.

وستكون مباريات الجولة الخامسة الأخيرة من دور سداسي التتويج حاسمة في تحديد بطل الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا»، حيث انحصرت المنافسة بين فريقي الأهل طرابلس متصدر الترتيب برصيد عشر نقاط، والأهلي بنغازي في المركز الثاني بتسع نقاط.

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