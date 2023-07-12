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فيديو.. زوران: لم أعد النصر بإحراز البطولات.. ومهمتي بناء فريق جديد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 04:07 مساء
فيديو.. زوران: لم أعد النصر بإحراز البطولات.. ومهمتي بناء فريق جديد
زوران ميلينكوفيتش مدرب النصر (الإنترنت: حساب النصر على فيسبوك)
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أعلن الصربي زوران ميلينكوفيتش، المدير الفني لفريق النصر لكرة القدم، تحمله مسؤولية النتائج التي حققها الفريق خلال الموسم الكروي الحالي.
وقال إنه تسلم مهمة تدريب النصر في توقيت بالغ الصعوبة. كما أن موقف الفريق والظروف المحيطة بالفريق كانا صعبين للغاية.

صعوبات العمل في النصر
أضاف الصربي، في فيديو نشره نادي النصر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن حديثه مع رئيس النادي في أول اجتماع بينهما لم يتطرق إلى الفوز بالبطولات، وكان الهدف الرئيس هو بناء فريق جديد. وخلال هذا الموسم سعى إلى الوصول إلى الاستقرار، على الرغم من الصعوبات التي واجهته.

وكشف «ميلينكوفيتش» هذه الصعوبات التي واجهته مثل سوء حالة ملعب التدريب المخصص لفريق النصر، والمبنى الإداري كان مدمرا بالكامل، ولم تكن هناك أماكن للطاقم الفني والإداري، ولا يوجد مكان لعقد الاجتماعات. غير أن الإدارة قامت بعمل عظيم، وأنشأت مبنى إداريا جديدا، ووفرت أماكن مخصصة للطاقم الفني، ليقوم بعمله.

وأشار إلى أن من بين الصعوبات التي واجهته مغادرة عدد كبير من اللاعبين، وقدوم عدد كبير بدلا منهم.

كما كشف الصربي أنه تلقى نصائح من بعض الأشخاص بعدم قبول عرض العمل بليبيا في هذا الوقت الصعب، لكنه وافق على بدء مهمته في ليبيا من بوابة النصر، وهو ليس نادما على هذا القرار.

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وعبر المدير الفني الصربي لنادي النصر عن اعتقاده بأن اللاعب الليبي يمتلك مهارات جيدة للغاية، لكن البنية الأساسية لممارسة كرة القدم ليست جيدة. كما أن تنظيم المسابقات ليس جيدا.

وأبدى زوران ميلينكوفيتش دهشته من التوقفات الطويلة للمسابقات الكروية خلال الموسم في ليبيا، وبصفة خاصة خلال شهر رمضان، وهو ما أثر على كل الفرق. وبخبرته كمدرب، فمن المستحيل عودة اللاعب إلى مستوى تنافسي بعد توقف طويل يدوم شهرين.

ويستعد فريق النصر لخوض مباراته الخامسة الأخيرة في دور سداسي التتويج، حيث يواجه الهلال في مدينة صفاقس. وقد فقد النصر أي أمل في المنافسة على لقب الدوري الليبي لكرة القدم (دورينا)، بعدما انحصرت المنافسة بين فريقي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي.

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