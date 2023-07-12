خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: اللجنة الأولمبية والمشاركة في الدورة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

الدورة العربية الخامسة عشرة التي تقام حاليًا في الجزائر، وتشارك فيها معظم الدول العربية والتي من خلال ميدالياتها الذهبية والفضية والبرونزية تأتي ليبيا في الترتيب الثاني بفضل جهود اللجنة الأولمبية واتحاداتها الموقرة وبالطبع قد يستغرب المتتبع للواقع الرياضي وللدورة العربية ونتائجها على الترتيب الليبي، إذ كان احتسابه بالعكس أي ما قبل الأخير قبل دولة اليمن، حيث تحصلت ليبيا على 3 قلادات إحداها فضية، واثنتان برونزية، وبذلك يتكرر ما حدث في البطولة الأفريقية في الجزائر، وما ترتب عليه من مشاكل لكنها أعادت انتخاب رئيس اللجنة الأولمبية للمرة الثالثة على التوالي، رغم ضياع أغلب الألعاب الرياضية، وابتعادنا عن أي مراكز متقدمة أو معرفة ميداليات الذهب، والسبب هو غياب استراتيجية العمل في اللجنة الأولمبية.

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ربما ظروف بلادنا الحالية أسهمت في ذلك، لكن ليس عيبًا ممارسة النقد الذاتي وتحديد السبب الذي جعلنا باستمرار في آخر التراتيب، وإلى متى والجماهير الرياضية تتأسف على واقعنا الرياضي فترتيبنا في كرة القدم في تصنيف الاتحاد الدولي الأخيرة (127) فاتقوا الله يا ناس في رياضة بلادكم، وإذا كنتم لا تملكون ما تقدمونه فأتيحوا الفرصة للوجوه الجديدة فربما لديها ما تعطي للرياضة والوطن بدلًا من تكرار الإخفاقات التي تصاحب كل مشاركاتنا والعتب على الجمعيات العمومية، وعلى الحكومة التي تدعم دون أن تعرف ماذا يحدث في النتائج هناك، وأن العلم الليبي لم يرفع ولو لمرة واحدة.

وكذلك النشيد الوطني لم يعزف لأننا لم نتحصل ولو على ذهبية واحدة في كافة الألعاب الرياضية التي نشارك فيها في الجزائر، ومن العيب أن يكون ترتيبنا الخامس عشر، ونحن الذين شاركنا في أول 4 دورات عربية 1953-1957-1961-1965 ولو وجدت لجنة أولمبية حريصة على سمعتنا لكانت مشاركات الاتحادات الرياضية حسب الأرقام التي تتحق في المعسكرات الرياضية والتي تكون قريبة من أرقام كل دورة وما دام واقع اللجنة الأولمبية بهذا الشكل فلن يتغير واقعنا من آخر التراتيب، وتحيا اللجنة الأولمبية ورئيسها الذي يجيد النجاح في لعبة الانتخابات أكثر من إعداد الفرق الرياضية للدورات العربية من خلال اتحاداته الرياضية.