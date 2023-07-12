الليبيان شبيط ودليلة يحاضران في دورة حكام بناء الأجسام بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت، أمس الثلاثاء في تونس، دورة الحكام في لعبة بناء الأجسام تحت إشراف الاتحاد التونسي للعبة، بمشاركة الخبيرين الليبيين حسين شبيط وناصر دليلة.

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وتشهد الدورة مشاركة 15 دارسا من تونس، وأولى محاضراتها ألقاها الحكم الدولي حسين شبيط بعنوان «القانون الدولي لبناء الأجسام وآخر تعديلاته»، والمحاضرة الثانية كانت للحكم الدولي ناصر دليلة تحت عنوان «الإحصاء في البطولات المحلية والدولية».

تتضمن اتفاقية تعاون مبرمة بين اتحادي الأجسام في تونس وليبيا تبادل الخبرات والكوادر الرياضية، للارتقاء باللعبة في البلدين.

تنويه لدورة حكام بناء الأجسام بتونس. (فيسبوك)

الدعوة لحسين شبيط. (فيسبوك)