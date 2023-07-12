قفزة لتونس في الوصافة والجزائر مستمرة في الصدارة بدورة الألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

واصلت الجزائر المستضيفة هيمنتها على جدول ميداليات الدورة الرياضية العربية، وقفزت تونس للترتيب الثاني.

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