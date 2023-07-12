قفزة لتونس في الوصافة والجزائر مستمرة في الصدارة بدورة الألعاب العربية

واصلت الجزائر المستضيفة هيمنتها على جدول ميداليات الدورة الرياضية العربية، وقفزت تونس للترتيب الثاني.
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جدول الميداليات عقب منافسات الثلاثاء
1- الجزائر.. 77 ذهبية، 52 فضية، 48 برونزية (المجموع 177).
2- تونس.. 17 ذهبية، 33 فضية، 39 برونزية (المجموعة 89).
3- المغرب.. 16 ذهبية، 28 فضية، 19 برونزية (المجموع 63).
4- البحرين.. 16 ذهبية، 9 فضية، 9 برونزيات (المجموع 31).
5- سورية.. 10 ذهبيات، 10 فضيات، 21 برونزية (المجموع 41).
6- الأردن.. 9 ذهبيات، 12 فضية، 16 برونزية (المجموع 37).
7- العراق.. 6 ذهبيات، 11 فضية، 16 برونزية (المجموع 33).
8- مصر.. 6 ذهبيات، 1 فضية (المجموع 7).
9- قطر.. 5 ذهبيات، 2 فضية، 7 برونزيات (المجموع 14).
10- فلسطين.. 4 ذهبيات، 3 فضيات، 8 برونزيات ( المجموع 15).
11- السعودية.. 2 ذهبية، 4 فضيات، 14 برونزية (المجموع 20).
12- عمان.. 2 ذهبية، 1 فضية، 3 برونزيات (المجموع 6).
13- الإمارات.. 2 ذهبية، 5 برونزيات (المجموع 7).
14- الكويت.. 4 فضيات، 4 برونزيات (المجموع 8).
15- ليبيا.. 1 فضية، 2 برونزية (المجموع 3).
16- موريتانيا.. 1 فضية.
17- اليمن.. 2 برونزية.
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