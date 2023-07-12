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«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 12 يوليو 2023, 12:44 مساء
«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة ببنغازي
جانب من مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي في رباعي تتويج السلة. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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كشفت اللجنة المشرفة على نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة مواعيد مباريات إياب رباعي التتويج والذي سيقام بنظام التجمع على أرضية مجمع سليمان الضراط ببنغازي بداية من السبت 15 يوليو الجاري.

تبدأ المواجهات بديربيين، الديربي الأول خاص بمدينة بنغازي ويجمع النصر والأهلي بنغازي، ويعقبه ديربي العاصمة ويجمع الاتحاد والأهلي طرابلس.

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والأحد 16 يوليو، المباراة الأولى ستجمع الأهلي طرابلس مع الأهلي بنغازي، ويعقبها مباراة الاتحاد والنصر.

الإثنين 17 يوليو، راحة لجميع الفرق، وفي اليوم التالي الثلاثاء تُجرى مباراتا الختام، الأولى تجمع الاتحاد والأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الأهلي طرابلس مع النصر.

في ترتيب مرحلة الذهاب تتساوى فرق الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والنصر برصيد 5 نقاط لكل منها، وفارق نقاط السلات المسجلة للأهلي طرابلس + 22، ويليه الأهلي بنغازي - 1، والنصر - 11، والاتحاد رابعًا بثلاث نقاط.

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