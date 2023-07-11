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للمرة الثانية في سداسي التتويج.. كرواع لاعب الجولة بتصويت الجمهور (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 09:31 مساء
للمرة الثانية في سداسي التتويج.. كرواع لاعب الجولة بتصويت الجمهور (فيديو)
مهاجم الأهلي بنغازي أحمد كرواع يتلقى التهنئة من زملائه. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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كشفت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي عبر «فيسبوك» حصول مهاجم الأهلي بنغازي البارز أحمد كرواع للمرة الثانية في سداسي التتويج على لاعب الجولة من خلال تصويت الجمهور، وذلك عقب الجولة الرابعة من دوري التتويج السداسي المقام في تونس، وسبق أن حصل كرواع على لقب الأفضل عقب الجولة الأولى.

- شاهد الأهداف.. فوز الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بسداسي التتويج يؤجل حسم لقب الدوري الليبي
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وأجل كرواع حسم بطل الدوري الليبي إلى الجولة الخامسة والأخيرة، بعد أن وضع فريقه في دائرة المنافسة والوصافه بتسجيله هدفين في الدقيقتين 20 و83، وجاء الهدف الثاني ثمينًا لينعش آمال فريقه، بعد أن كان متعادلًا أمام الهلال بهدف ضمن الجولة الرابعة.

بهذا يرتفع رصيد فريق الأهلي بنغازي إلى تسع نقاط في المركز الثاني من جدول ترتيب سداسي التتويج، بينما توقف رصيد الهلال عند ثلاث نقاط، ليظل الأهلي بنغازي وصيفًا ومطاردًا للمتصدر الأهلي طرابلس، بينما خرج الهلال من دائرة التنافس على لقب الدوري الليبي، ويبقى الهدف حجز مقعد أفريقي.

كرواع يتألق بتسجيل هدف عالمي في مرمى الهلال في مباراة الجولة الثالثة بسداسي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة القدم 2023. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
كرواع يتألق بتسجيل هدف عالمي في مرمى الهلال في مباراة الجولة الثالثة بسداسي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة القدم 2023. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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