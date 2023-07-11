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لاعب الأهلي بنغازي سفيان حومانجي الأفضل أمام الاتحاد في ختام ذهاب رباعي السلة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 05:26 مساء
لاعب الأهلي بنغازي سفيان حومانجي الأفضل أمام الاتحاد في ختام ذهاب رباعي السلة بطرابلس
سفيان حومانجي. (صفحة كرة السلة الليبية عبر فيسبوك)
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حاز لاعب الأهلي بنغازي سفيان حومانجي على جائزة أفضل لاعب في لقاء فريقه أمام الاتحاد في ختام الجولة الثالثة من دوري التتويج الرباعي لكرة السلة، أمس الإثنين، حيث انتهت مرحلة ذهاب الدوري الرباعي المقام في طرابلس، على أن تنطلق مرحلة الإياب في بنغازي، «المقرر من قبل» أيام 15 و16 و18 يوليو الجاري، والفريق الأكثر نقاطا من المرحلتين سيتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2022-2023.

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تفوق لاعب الأهلي بنغازي سفيان حومانجي جاء برصيد 20 نقطة و9 متابعات و4 تمريرات حاسمة و2 قطع للكرات، بينما جاء هداف المباراة المحترف الجزائري ولاعب الاتحاد محمدي الحراث برصيد 24 نقطة و8 متابعات و3 تمريرات حاسمة و2 اعتراض للكرة وقطع وحيد آخر، بينما حقق لاعب الاتحاد أحمد الفلاح (دبل دبل) برصيد 13 نقطة و14 متابعة وتمريرة حاسمة واعتراض وحيد، حسب صفحة كرة السلة الليبية عبر «فيسبوك».

اعتماد نتائج مرحلة الذهاب في دوري التتويج
خرج الاتحاد الليبي لكرة السلة بقرار اعتماد نتائج الجولة الثالثة من دوري التتويج الرباعي، أمس الإثنين، عقب انتهاء مرحلة ذهاب الدوري الرباعي المقام في طرابلس، حيث فاز الأهلي طرابلس على النصر في الجولة الثالثة من دور رباعي التتويج بدوري كرة السلة بنتيجة (69-49)، وفوز الأهلي بنغازي على الاتحاد بنتيجة (76-74).

ترتيب الأندية قبل مرحلة الإياب
واعتمد ترتيب الأندية الأربعة، الأهلي طرابلس في الصدارة من 3 مواجهات، فاز في 2 وخسر في واحدة، مسجلا 5 نقاط، وله 228 وعليه 206 والفارق +22، بينما يأتي الأهلي بنغازي ثانيا أو وصيفا من 3 مواجهات أيضا بالرصيد نفسه خمس نقاط، من فوز في 2 وخسارة في واحدة، وله 220 وعليه 221 والفارق -1.

يأتي ثالثا في جدول الترتيب النصر من 3 مواجهات رصيد خمس نقاط، محققا الفوز في 2، وخسارة في واحدة، وله 195، وعليه 206_ والفارق -11، أما الاتحاد يأتي رابعا وأخيرا برصيد 3 نقاط من 3 مواجهات، دون أي فوز و3 خسائر، وله 224، وعليه 234، والفارق -10.

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