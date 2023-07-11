هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية وليبيا في المركز الـ15

واصلت الجزائر المستضيفة لدورة الألعاب العربية الخامسة عشر هيمنتها على جدول ميداليات الدورة، بينما قفزت تونس للترتيب الثالث، بعد منافسات أمس الإثنين.
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جدول ترتيب الدول في دورة الألعاب العربية
1- الجزائر.. 72 ذهبية، 51 فضة، 45 برونز (المجموع 168).
2- البحرين.. 15 ذهب، 8 فضة، 8 برونز (المجموع 31).
3- تونس.. 11 ذهب، 25 فضة، 38 برونز (المجموع 74).
4- المغرب.. 10 ذهب، 27 فضة، 17 برونز (المجموع 54).
5- سوريا.. 9 ذهب، 8 فضة، 19 برونز (المجموع 36).
6- الأردن.. 8 ذهب، 12 فضة، 15 برونز (المجموع 35).
7- العراق.. 5 ذهب، 8 فضة، 14 برونز (المجموع 27).
8- قطر.. 5 ذهب، 2 فضة، 7 برونز (المجموع 14).
9- مصر.. 5 ذهب.
10- فلسطين.. 4 ذهب، 3 فضة، 4 برونز (المجموع 11).
11- عمان.. 2 ذهب، 1 فضة، 3 برونز (المجموع 6).
12- الإمارات.. 2 ذهب، 5 برونز (المجموع 7).
13- الكويت.. 4 فضة، 4 برونز (المجموع 8).
14- السعودية.. 3 فضة، 11 برونز (المجموع 14).
15- ليبيا.. 1 فضة، 2 برونز (المجموع 3).
16- اليمن 2 برونز.
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