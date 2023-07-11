هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية وليبيا في المركز الـ15

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

واصلت الجزائر المستضيفة لدورة الألعاب العربية الخامسة عشر هيمنتها على جدول ميداليات الدورة، بينما قفزت تونس للترتيب الثالث، بعد منافسات أمس الإثنين.

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