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هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية وليبيا في المركز الـ15

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 11 يوليو 2023, 12:34 مساء
هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية وليبيا في المركز الـ15
البعثة الجزائرية في افتتاح الدورة العربية. (إنترنت)
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واصلت الجزائر المستضيفة لدورة الألعاب العربية الخامسة عشر هيمنتها على جدول ميداليات الدورة، بينما قفزت تونس للترتيب الثالث، بعد منافسات أمس الإثنين.

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جدول ترتيب الدول في دورة الألعاب العربية  
1- الجزائر.. 72 ذهبية، 51 فضة، 45 برونز (المجموع 168).
2- البحرين.. 15 ذهب، 8 فضة، 8 برونز (المجموع 31).
3- تونس.. 11 ذهب، 25 فضة، 38 برونز (المجموع 74).
4- المغرب.. 10 ذهب، 27 فضة، 17 برونز (المجموع 54).
5- سوريا.. 9 ذهب، 8 فضة، 19 برونز (المجموع 36).
6- الأردن.. 8 ذهب، 12 فضة، 15 برونز (المجموع 35).
7- العراق.. 5 ذهب، 8 فضة، 14 برونز (المجموع 27).
8- قطر.. 5 ذهب، 2 فضة، 7 برونز (المجموع 14).
9- مصر.. 5 ذهب.
10- فلسطين.. 4 ذهب، 3 فضة، 4 برونز (المجموع 11).
11- عمان.. 2 ذهب، 1 فضة، 3 برونز (المجموع 6).
12- الإمارات.. 2 ذهب، 5 برونز (المجموع 7).
13- الكويت.. 4 فضة، 4 برونز (المجموع 8).
14- السعودية.. 3 فضة، 11 برونز (المجموع 14).
15- ليبيا.. 1 فضة، 2 برونز (المجموع 3).
16- اليمن 2 برونز.

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