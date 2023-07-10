ليبيا في المركز الـ14 وقبل الأخير والجزائر في صدارة ميداليات دورة الألعاب العربية

واصلت الجزائر حصد الميداليات واعتلاء منصات التتويج بدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر المقامة على أرضها برصيد 115 ميدالية ملونة، تلاحقها البحرين بـ30 ميدالية ملونة.
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جدول ترتيب الميداليات
1- الجزائر.. 52 ذهب، 30 فضة، 33 برونز.
2- البحرين.. 14 ذهب، 8 فضة، 8 برونز.
3- المغرب.. 8 ذهب، 23 فضة، 11 برونز.
4- سوريا.. 8 ذهب، 7 فضة، 10 برونز.
5- تونس.. 6 ذهب، 19 فضة، 22 برونز.
6- الأردن.. 6 ذهب، 9 فضة، 6 برونز.
7- قطر.. 5 ذهب، 2 فضة، 4 برونز.
8- مصر.. 5 ذهب.
9- فلسطين.. 4 ذهب، 2 فضة، 1 برونز.
10- عمان.. 2 ذهب، 1 فضة، 3 برونز.
11- الإمارات.. 2 ذهب، 3 برونز.
12- العراق.. 1 ذهب، 5 فضة، 9 برونز.
13- السعودية.. 3 فضة، 6 برونز.
14- الكويت.. 3 فضة، 3 برونز.
15- ليبيا.. 1 فضة، 1برونز.
16- اليمن.. 1 برونز.
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