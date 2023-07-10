ليبيا في المركز الـ14 وقبل الأخير والجزائر في صدارة ميداليات دورة الألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

واصلت الجزائر حصد الميداليات واعتلاء منصات التتويج بدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر المقامة على أرضها برصيد 115 ميدالية ملونة، تلاحقها البحرين بـ30 ميدالية ملونة.

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