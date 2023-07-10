أبوبكر والقاضي يمثلان ليبيا في مبارزة الألعاب الرياضية العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم الإثنين بالجزائر منافسات فردي المبارزة بدورة الألعاب العربية بمشاركة 13 لاعباً، يمثلون دول ليبيا والإمارات والجزائر والسعودية وقطر والكويت.

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وُزع اللاعبون إلى مجموعتين ضمت المجموعة الأولى: عبدالمالك القاضي (ليبيا) وإياد عودة (الأردن) وحسن الفودري (الكويت) وناصر بركان (الجزائر) وجابر المدعق (قطر) وفيصل عابد (السعودية) وعبدالله الحمادى (الإمارات).

المجموعة الثانية: أبوبكر القاضي (ليبيا) ومحمد المارمي (الإمارات) وأنور فيدناس (الجزائر) وزكريا داؤود (السعودية) ومشعل القحطاني (قطر) وعبد العزيز الشطي (الكويت)، وتتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري.