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كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 10 يوليو 2023, 04:45 مساء
كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام
كرواع يتألق بتسجيل هدف عالمي في مرمى الهلال. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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أجّل مهاجم الأهلي بنغازي أحمد كرواع حسم بطل الدوري الليبي إلى الجولة الخامسة والأخيرة، بعد أن وضع فريقه في دائرة المنافسة والوصافه بتسجيله هدفين في الدقيقتين 20 و83، وجاء الهدف الثاني ثمينا لينعش آمال فريقه، بعد أن كان متعادلا أمام الهلال بهدف ضمن الجولة الرابعة.

الأهلي طرابلس يفوز على أبوسليم بثلاثية
حقق الأهلي طرابلس فوزا مستحقا على أبوسليم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في ملعب الطيب المهيري بتونس، تناوب على تسجيل الثلاثية التونسي عبدالرحمن الحنشي في الدقيقة 18 وهيثم العيوني من علامة جزاء في الدقيقة 63، والنيجيري جون إيبوكا عند الدقيقة 79، فيما أحرز عزالدين المريمي هدف أبوسليم الوحيد في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.

- شاهد الأهداف.. فوز الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بسداسي التتويج يؤجل حسم لقب الدوري الليبي

الفوز هو الثالث للأهلي طرابلس بقيادة التونسي طارق جرايا، رافعا رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، بينما توقف رصيد أبو سليم الذي قاده في المباراة المدرب المساعد أبوبكر الحرك عند النقطة الثانية في آخر الترتيب.

ثنائية كراوع تضع الأهلي بنغازي في المنافسة
في ملعب رداس جمعت المباراة الهلال والأهلي بنغازي في واحدة من ديربيات بنغازي، ولعب الهداف أحمد كراوع دورا بارزا في خطف الفوز لفريقه بهدفين لهدف، ليتأجل حسم البطولة إلى الجولة الأخيرة، المقرر إقامتها الخميس المقبل.

الفوز الثالث رفع رصيد الأهلي بنغازي إلى تسع نقاط في الترتيب الثاني، خلف منافسه على اللقب الأهلي طرابلس بفارق نقطة واحدة، بينما توقف رصيد الهلال الذي مُني بالخسارة الأولى عند النقطة الـ3 ليتراجع إلى الترتيب قبل الأخير.

التعادل السلبي يسود مبارة الاتحاد والنصر
ساد التعادل السلبي مباراة الاتحاد والنصر التي جمعتهما على ملعب المنستير بتونس، وشهدت المباراة ضياع سلسلة من الفرص السهلة من الجانبين، وإهدار مفتاح طقطق لاعب النصر ركلة جزاء في الدقيقة 74 كانت كافية لفريق النصر للخروج بنتيجة إيجابية.
 
التعادل هو الأول للنصر في الدور السداسي، بعد فوز وخسارتين ليضيف النقطة الرابعة لرصيده في الترتيب الثالث، بينما تقدم فريق الاتحاد الذي تعادل للمرة الثالثة تواليا إلى المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط.

الجولة الخامسة.. جولة الحسم
انحسر التنافس على لقب بطل الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2022-2023 بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي.

الأهلي طرابلس المتصدر بعشر نقاط بفارق نقطة عن الأهلي بنغازي صاحب التسع نقاط أمامه مباراة صعبة أمام غريمه التقليدي حامل اللقب فريق الاتحاد في الجولة الخامسة، وهو في حاجة ملحة للفوز بنتيجة المباراة للظفر باللقب، بينما يبحث الاتحاد عن تحسين موقفه للظفر بمقعد أفريقي.

الأهلي بنغازي يواجه أبوسليم صاحب النقطتين من أربع مباريات، وفي حالة فوز الأهلي طرابلس يحسم اللقب دون النظر لنتيجة مباراة الأهلي بنغازي مع أبوسليم.

ترتيب الفرق الستة قبل الجولة الأخيرة
الأهلي طرابلس 10 نقاط، الأهلي بنغازي تسع، النصر أربع، الاتحاد ثلاث، الهلال ثلاث، أبو سليم نقطتان.

جرى تسجيل 27 هدفا خلال أربع جولات من الدور السداسي، مجموع الأهداف خلال مرحلتي الدوري الممتاز والسداسي 382 هدفا.
 
الأهليان ضمنا المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بعد تصدرهما الدوري السداسي، وفي انتظار فريقين من ثلاثة فرق للمشاركة في «الكونفدرالية» من بين فرق النصر والهلال والاتحاد.

النصر أربع نقاط، الاتحاد ثلاث، الهلال ثلاث، وفي حال فوز أبوسليم على الأهلي بنغازي يرتفع رصيده إلى خمس نقاط، ليملك حظوظ الظهور الأفريقي.

نتائج الجولة قبل الأخيرة من دوري التتويج. (خاص - الوسط)
نتائج الجولة قبل الأخيرة من دوري التتويج. (خاص - الوسط)
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