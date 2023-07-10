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شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس الدربالي لـ«Wtv»: جاهزون للمعركة الأخيرة حتى نفرح الجمهور بلقب الدوري الـ13

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 04:28 مساء
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس الدربالي لـ«Wtv»: جاهزون للمعركة الأخيرة حتى نفرح الجمهور بلقب الدوري الـ13
سامح الدربالي. (صورة مثبتة من الفيديو)
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قال التونسي المدرب المساعد لفريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس سامح الدربالي، في تصريحات خاصة إلى قناة الوسط «Wtv»: «المنافسة في دوري التتويج السداسي لا زالت قائمة، وستظل كذلك حتى آخر صافرة في الجولة الأخيرة، في ظل منافسة من الأهلي بنغازي».

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يأتي حديث الدربالي عقب فوز فريقه أمس الأحد على أبوسليم، في الجولة الرابعة من دوري التتويج السداسي الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، المقام في تونس للعام الثاني على التوالي.

الدربالي: لم نحسم شيء وجاهزون للمعركة الأخيرة
وأضاف الدربالي في تصريحاته إلى قناة الوسط «Wtv»: «لم نحسم شيء، وسنلعب لآخر دقيقة، ومن يبحث عن بطولة، لا بد أن ينتصر على الجميع، ودوري التتويج هذا الموسم لم يكن سهلاً بالمرة، الجميع حاضر بالتركيز».

واختتم الدربالي حديثه إلى قناة الوسط «Wtv» قائلاً: «جاهزون للمعركة الأخيرة، وإن شاء الله سنفرح الجمهور الأهلاوي بلقب بطولة الدوري الـ13».

ثلاثية في مرمى أبوسليم تقرب اللقب
وفاز الأهلي طرابلس على أبوسليم بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليواصل التربع على عرش المنافسة برصيد عشر نقاط، بينما توقف رصيد أبوسليم عند نقطتين في المركز الأخير، ليخرج رسمياً من دائرة المنافسة على اللقب.

أحرز أهداف الأهلي طرابلس عبدالرحمن الحنشي في الدقيقة 18 وهيثم العيوني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء وإيبوكا في الدقيقة 79، بينما أحرز عزو المرمي هدف أبوسليم الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع من ركلة جزاء.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

نتائج الجولة قبل الأخيرة من دوري التتويج. (خاص - الوسط)
نتائج الجولة قبل الأخيرة من دوري التتويج. (خاص - الوسط)
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