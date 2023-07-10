شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

حافظ الأهلي بنغازي على حظوظه في المنافسة بدوري التتويج السداسي الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، بعدما تمكن من الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا

- للمشاهدة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

أحرز هدفي الأهلي بنغازي أحمد كراوع في الدقيقتين 20 و83، وجاء الهدف الأول عالمياً، من الوضع الخلفي ليصوب صاروخية متقنة، ليرد طه الشلوي بهدف الهلال الوحيد العالمي أيضاً في الدقيقة 36، لكن من الوضع طائراً للكرة.

وصافة للأهلي بنغازي ومطاردة حتى الرمق الأخير

بهذا يرتفع رصيد فريق الأهلي بنغازي إلى تسع نقاط في المركز الثاني من جدول ترتيب سداسي التتويج، بينما توقف رصيد الهلال عند ثلاث نقاط، ليظل الأهلي بنغازي وصيفاً ومطارداً للمتصدر الأهلي طرابلس، بينما خرج الهلال من دائرة التنافس على لقب الدوري الليبي، ويبقى الهدف حجز مقعد أفريقي.

أربع مقاعد أفريقية في دوري الأبطال و«الكونفدرالية»

تبحث الفرق الستة عن التتويج باللقب، وكذلك المشاركة الأفريقية في الموسم الجديد، بعد أن قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» منح ليبيا أربع مقاعد في بطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، بواقع مقعدين في كل بطولة.

يتأهل بطل الدوري ووصيفه لدوري الأبطال، بينما يتأهل الثالث والرابع لبطولة «الكونفدرالية»، الطموحات تراوض الجميع بالتأهل إلى دوري الأبطال، والتي تمنح المشارك فرصتين بالمنافسة أو الانتقال إلى منافسات «الكونفدرالية» حال الخروج من دوري الأبطال.

العمامي لـ«Wtv»: التنافس شريف بين جميع الفرق

وفي كلمة قصيرة إلى قناة الوسط «Wtv»، تحدث لاعب الأهلي بنغازي المخضرم عبدالرحمن العمامي، عقب فوز فريقه أمس الأحد على الهلال، في الجولة الرابعة من دوري التتويج السداسي الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

وقال العمامي في تصريحاته إلى قناة الوسط «Wtv»: «الحمد لله على الثلاث نقاط، نسعد بها الجماهير، بالتأكيد ثلاث نقاط مهمة في مشوار المنافسة، وإن شاء الله نبني عليها، المهم أن التنافس بين جميع الفرق الستة تنافس شريف، وهذا ما أحب أن أوضحه وأؤكد عليه».

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

نتائج الجولة قبل الأخيرة من دوري التتويج. (خاص - الوسط)