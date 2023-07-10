شاهد عبر «Wtv».. لياقة تهديفية عالية بثلاثية للأهلي طرابلس في الجولة قبل الأخيرة من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

فيما يبدو إنذار بقرب تتويج فريق الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» للموسم الجاري 2022-2023، سجل لاعبوه فوزا كبيرا بنتيجة 3-1 على أبوسليم في الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من دوري السداسي المقام في تونس للموسم الثاني على التوالي.

الفوز هو الثالث للأهلي طرابلس في الدوري السداسي، رفع رصيده إلى عشر نقاط، بينما توقف رصيد أبوسليم عند نقطتين في المركز الأخير.

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الثلاثية عكست قوة تهديفية لفريق الأهلي طرابلس في المراحل الأخيرة من المنافسات، التي يغلب على طبيعتها الحذر دائما، إلا أن نجوم الأهلي طرابلس أكدوا على الرغبة في الظفر باللقب الغائب في الموسم الماضي لصالح الاتحاد.

التربع على القمة منذ انطلاق الدوري السداسي

الأهلي طرابلس يتربع على القمة منذ انطلاق الدوري السداسي، المنقول عبر قناة الوسط «Wtv»، وجاء الفوز على أبوسليم بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليواصل الزحف نحو اللقب برصيد عشر نقاط، بينما توقف رصيد أبوسليم عند نقطتين في المركز الأخير، ليخرج رسميا من دائرة المنافسة على اللقب.

أحرز أهداف الأهلي طرابلس عبدالرحمن الحنشي في الدقيقة 18 وهيثم العيوني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء وإيبوكا في الدقيقة 79، بينما أحرز عزو المرمي هدف أبوسليم الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

حديث طارق جرايا إلى قناة الوسط «Wtv»

من جانبه، تحدث المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس طارق جرايا إلى قناة الوسط «Wtv»، عقب فوز فريقه أمس الأحد على أبوسليم، في الجولة الرابعة من دوري التتويج السداسي الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

وقال جرايا في تصريحاته إلى قناة الوسط «Wtv»: «الحمد لله على الثلاث نقاط، كانت مباراة مختلفة عن المباريات الثلاث الأولى، لكنها لم تكن سهلة، شهدت ندية في الملعب، ومحاولة من عناصر الفريق المنافس للانتشار، وتحقيق نتيجة للأهلي، لكن الحمد لله، نجحنا في العبور بالنقاط الثلاث».

مدرب الأهلي طرابلس يعتذر عن ضياع نقاط مباراة الهلال

وأضاف جرايا خلال حديثه إلى قناة الوسط «Wtv» قائلا: «كان بالإمكان أن تكون مواجهة اليوم، والفوز فيها للتتويج باللقب، لكن، نعتذر لجمهورنا على ضياع نقطتين بالتعادل أمام الهلال في الجولة الثالثة من الدوري السداسي، والحقيقة مباراة الهلال شهدت ظروفا صعبة أبرزها أرضية الملعب، والتي كان لها أثر كبير في النتيجة».

واختتم جرايا، قائلا إلى قناة الوسط «Wtv»: «الأهلي طرابلس، أفضل كرةً، وأفضل أداءً، وكلما زاد تركيزنا، كان التوفيق حليفا لنا أكثر، كما قولنا من قبل هي خمس مباريات بخمسة نهائيات، ومصيرنا بأيدينا، وجاهزون للتتويج باللقب إن شاء الله».

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نتائج الجولة قبل الأخيرة من دوري التتويج. (خاص - الوسط)