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شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على الإطلاق.. ونعتذر للجماهير

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 01:42 مساء
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على الإطلاق.. ونعتذر للجماهير
مدرب الأهلي طرابلس طارق جرايا. (صورة مثبتة من الفيديو)
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تحدث المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس طارق جرايا إلى قناة الوسط «Wtv»، عقب فوز فريقه أمس الأحد على أبوسليم، في الجولة الرابعة من دوري التتويج السداسي الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

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وقال جرايا في تصريحاته إلى قناة الوسط «Wtv»: «الحمد لله على الثلاث نقاط، كانت مباراة مختلفة عن المباريات الثلاث الأولى، لكنها لم تكن سهلة، شهدت ندية في الملعب، ومحاولة من عناصر الفريق المنافس للانتشار، وتحقيق نتيجة للأهلي، لكن الحمد لله، نجحنا في العبور بالنقاط الثلاث».

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 وأضاف جرايا خلال حديثه إلى قناة الوسط «Wtv» قائلا: «كان بالإمكان أن تكون مواجهة اليوم، والفوز فيها للتتويج باللقب، لكن، نعتذر لجمهورنا على ضياع نقطتين بالتعادل أمام الهلال في الجولة الثالثة من الدوري السداسي، والحقيقة مباراة الهلال شهدت ظروفا صعبة أبرزها أرضية الملعب، والتي كان لها أثر كبير في النتيجة».

نحن الأفضل.. ومصيرنا بأيدينا
واختتم جرايا، قائلا إلى قناة الوسط «Wtv»: «الأهلي طرابلس، أفضل كرة، وأفضل أداء، وكلما زاد تركيزنا، كان التوفيق حليفا لنا أكثر، كما قولنا من قبل هي خمس مباريات بخمسة نهائيات، ومصيرنا بأيدينا، وجاهزون للتتويج باللقب إن شاء الله».

ثلاثية في مرمى أبوسليم تقرب اللقب   
وفاز الأهلي طرابلس على أبوسليم بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليواصل التربع على عرش المنافسة برصيد عشر نقاط، بينما توقف رصيد أبوسليم عند نقطتين في المركز الأخير، ليخرج رسميا من دائرة المنافسة على اللقب.

أحرز أهداف الأهلي طرابلس عبدالرحمن الحنشي في الدقيقة 18 وهيثم العيوني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء وإيبوكا في الدقيقة 79، بينما أحرز عزو المرمي هدف أبوسليم الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

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تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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