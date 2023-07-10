شاهد.. مخضرم الأهلي بنغازي العمامي لـ«Wtv»: المنافسة في سداسي التتويج شريفة بالتأكيد

القاهرة - بوابة الوسط

في كلمة قصيرة إلى قناة الوسط «Wtv»، تحدث لاعب الأهلي بنغازي المخضرم عبدالرحمن العمامي، عقب فوز فريقه أمس الأحد على الهلال، في الجولة الرابعة من دوري التتويج السداسي الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

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وقال العمامي في تصريحاته إلى قناة الوسط «Wtv»: «الحمد لله على الثلاث نقاط، نسعد بها الجماهير، بالتأكيد ثلاث نقاط مهمة في مشوار المنافسة، وإن شاء الله نبي عليها، المهم أن التنافس بين جميع الفرق الستة تنافس شريف، وهذا ما أحب أن أوضحه وأؤكد عليه».

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وحافظ الأهلي بنغازي على حظوظه في المنافسة بسداسي التتويج، بعدما تمكن من الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الأهلي بنغازي أحمد كراوع في الدقيقتين 20 و83، بينما أحرز طه الشلوي هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 36.

بهذا يرتفع رصيد فريق الأهلي بنغازي إلى تسع نقاط في المركز الثاني من جدول ترتيب سداسي التتويج، بينما توقف رصيد الهلال عند ثلاث نقاط.