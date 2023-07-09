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شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة من سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 11:10 مساء
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة من سداسي التتويج
برنامج «ڤار استوديو» عبر قناة الوسط (Wtv). (صورة مثبتة من بث مباشر)
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يناقش برنامج «ڤار استوديو» لقناة الوسط (Wtv) الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدور السداسي للتتويج بلقب بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم (دورينا) 2023-2022، المقام في تونس.

ويعرض برنامج «ڤار استوديو»، الذي تقدمه الإعلامية آزاد عبدالباسط مع الحكم سليم بالخواص، تحليل الحالات التحكيمية في مباريات الجولة الرابعة الثلاث، التي أسفرت عن فوز الأهلي طرابلس على أبوسليم، والأهلي بنغازي على الهلال، وتعادل النصر والاتحاد، وسجلت خلالها ستة أهداف.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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