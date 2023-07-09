فوز الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بسداسي التتويج يؤجل حسم لقب الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

تأجل حسم لقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم إلى الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج التي ستقام يوم الخميس المقبل لتحديد بطل «دورينا».

تأجيل حسم الدوري الليبي للجولة الخامسة من سداسي التتويج

جاء ذلك بعدما أسفرت نتائج المباريات الثلاث التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في تونس ضمن الجولة الرابعة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا»، عن فوز الأهلي طرابلس على أبوسليم بثلاثة أهداف مقبل هدف وحيد.

بهذا ارتفع رصيد فريق الأهلي طرابلس إلى عشر نقاط في صدارة جدول ترتيب فرق سداسي التتويج، بينما توقف رصيد أبوسليم عند نقطتين في المركز الأخير.

أحرز أهداف الأهلي طرابلس عبدالرحمن الحنشي في الدقيقة 18 وهيثم العيوني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء وإيبوكا في الدقيقة 79، بينما أحرز عزو المرمي هدف أبوسليم الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

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وفي مباراة أخرى بسداسي التتويج تمكن الأهلي بنغازي من الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف. أحرز هدفي الأهلي بنغازي أحمد كراوع في الدقيقتين 20 و83، بينما أحرز طه الشلوي هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 36.

بهذا يرتفع رصيد فريق الأهلي بنغازي إلى تسع نقاط في المركز الثاني من جدول ترتيب سداسي التتويج، بينما توقف رصيد الهلال عند ثلاث نقاط.

أما المباراة الثالثة بين النصر والاتحاد فقد أسفرت عن تعادل الفريقين سلبيا، ليرتفع رصيد فريق الاتحاد إلى ثلاث نقاط والنصر إلى أربع نقاط.

لقطة مثبتة من فيديو مباراة الأهلي بنغازي والهلال في سداسي التتويج من مباراة اليوم الأحد 9 يوليو 2023 (قناة الوسط)