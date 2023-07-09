قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة النصر والاتحاد في دور سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

تنقل قناة الوسط (Wtv) في الثامنة من مساء اليوم الأحد، مباراة النصر والاتحاد التي تقام في مدينة المنستير التونسية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا».

ينطلق الاستوديو التحليلي لقناة الوسط «Wtv»، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا، وذلك في إطار حرصها على تقديم خدمة إعلامية مميزة لمتابعي دور سداسي التتويج.

يقدم الاستوديو التحليلي لقناة الوسط «Wtv» المذيع عبدالرزاق بالحاج، في وجود المحللين عادل الخمسي وأسامة الفزاني ومروان المبروك وعلاء نجم.

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تحسين المراكز بدور سداسي التتويج

تأتي إقامة مباراة النصر والاتحاد بالتوازي مع مباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي بنغازي والهلال، حيث تقام مباريات الجولة الرابعة الثلاثة من دور سداسي التتويج في توقيت واحد هو الثامنة مساء بتوقيت ليبيا، حرصًا على الشفافية وتكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة الساعية إلى الظفر بلقب الدوري.

النصر يدخل لقاء اليوم وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب فرق سداسي التتويج برصيد ثلاث نقاط، حيث افتتح سداسي التتويج بالخسارة أمام الأهلي طرابلس 1-3 في الجولة الأولى، ثم فاز على أبوسليم بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثانية، لكنه عاد وخسر أمام الأهلي بنغازي 1-2 في الجولة الثالثة.

أما فريق الاتحاد فهو في المركز الخامس برصيد نقطتين، حيث خسر المواجهة الأولى أمام الأهلي بنغازي 1-2، وتعادل في الجولة الثانية مع الهلال بهدف لكل فريق، وفي الجولة الثالثة تعادل مع أبوسليم بهدفين لكل فريق.