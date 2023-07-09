قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دور سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

تنقل قناة الوسط (Wtv) في الثامنة من مساء اليوم الأحد، مباراة الأهلي بنغازي والهلال التي تقام في استاد رادس بتونس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا».

ينطلق الاستوديو التحليلي لقناة الوسط «Wtv»، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا، وذلك في إطار حرصها على تقديم خدمة إعلامية مميزة لمتابعي دور سداسي التتويج.

يقدم الاستوديو التحليلي لقناة الوسط «Wtv» المذيع عبدالرزاق بالحاج، في وجود المحللين عادل الخمسي وأسامة الفزاني ومروان المبروك وعلاء نجم.

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مواجهة قوية بدور سداسي التتويج

تأتي إقامة مباراة الأهلي بنغازي والهلال بالتوازي مع مباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والنصر والاتحاد، حيث تقام مباريات الجولة الرابعة الثلاثة من دور سداسي التتويج في توقيت واحد هو الثامنة مساء بتوقيت ليبيا، حرصًا على الشفافية وتكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة الساعية إلى الظفر بلقب الدوري.

الأهلي بنغازي يدخل لقاء اليوم وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق سداسي التتويج برصيد ست نقاط، جمعها من الفوز في الجولة الأولى على الاتحاد 2-1، وفي الجولة الثانية خسر أمام الأهلي طرابلس بهدفين مقابل لا شيء، لكنه عاد سريعًا إلى طريق الانتصارات في الجولة الثالثة بفوزه على النصر 2-1.

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أما فريق الهلال فهو في المركز الثالث بين الفرق الستة برصيد ثلاث نقاط جمعها من ثلاث تعادلات في الجولات الماضية من سداسي التتويج، حيث تعادل مع كل من: أبوسليم سلبيًا، والاتحاد بهدف لكل فريق، والأهلي طرابلس سلبيًا.

وسيكون هدف فريقي الأهلي بنغازي والهلال في لقاء اليوم هو الفوز، حيث يعد الأهلي بنغازي منافسًا قويًا على الفوز بلقب الدوري الليبي «دورينا»، وسيتعين على الفريق الفوز اليوم وفي الجولة الخامسة أيضًا، حتى يستمر في المنافسة على اللقب حتى النهاية، انتظارًا لأي تعثر من جانب الأهلي طرابلس فيما تبقى من عمر دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي «دورينا».

كما سيكون الفوز هو هدف الهلال الذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن، ويهمه حصد النقاط الثلاث لأنه لم يفقد الأمل بعد المنافسة في دور سداسي التتويج.