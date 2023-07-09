قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم في دور سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

تنقل قناة الوسط (Wtv) في الثامنة من مساء اليوم الأحد، مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم التي تقام في مدينة صفاقس التونسية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا».

ينطلق الاستوديو التحليلي لقناة الوسط «Wtv»، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا، وذلك في إطار حرصها على تقديم خدمة إعلامية مميزة لمتابعي دور سداسي التتويج.

يقدم الاستوديو التحليلي لقناة الوسط «Wtv» المذيع عبدالرزاق بالحاج، في وجود المحللين عادل الخمسي وأسامة الفزاني ومروان المبروك وعلاء نجم.

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مباريات دور سداسي التتويج في توقيت واحد

تأتي إقامة مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم بالتوازي مع مباراتي الأهلي بنغازي والهلال، والنصر والاتحاد؛ حيث تقام مباريات الجولة الرابعة الثلاثة من دور سداسي التتويج في توقيت واحد هو الثامنة مساء بتوقيت ليبيا، حرصًا على الشفافية وتكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة الساعية إلى الظفر بلقب الدوري.

الأهلي طرابلس يدخل لقاء اليوم وهو في صدارة ترتيب فرق سداسي التتويج برصيد سبع نقاط، جمعها من الفوز في الجولة الأولى على النصر 3-1، وفي الجولة الثانية تغلب على الأهلي بنغازي بهدفين مقابل لاشيء، لكنه تعثر في الجولة الثالثة بالتعادل مع الهلال سلبيًا.

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أما فريق أبوسليم فهو في المركز الأخير بين الفرق الستة برصيد نقطتين، بعد تعادله في الجولة الأولى مع الهلال سلبيًا، وفي الجولة الثانية خسر أمام النصر بهدفين مقابل لا شيء، ثم عاد وحصد النقطة الثانية بتعادله مع الاتحاد بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة.

وسيكون هدف فريقي الأهلي طرابلس وأبوسليم هو الفوز بلقاء اليوم، حيث يسعى الأهلي طرابلس إلى الوصول إلى النقطة العاشرة أملًا في تعثر الأهلي بنغازي في مباراته اليوم أو في الجولة الخامسة الأخيرة من عمر دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي «دورينا».

كما سيكون الفوز هو هدف أبوسليم من أجل تحسين ترتيبه مع قرب انتهاء دور سداسي التتويج.