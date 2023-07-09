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4 محللين في استوديو قناة الوسط «Wtv» قبل الجولة الرابعة من «دورينا».. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 02:19 مساء
4 محللين في استوديو قناة الوسط «Wtv» قبل الجولة الرابعة من «دورينا».. الليلة
تنويه لاستوديو قناة الوسط «Wtv» من «دورينا». (خاص - الوسط)
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ينطلق الاستوديو التحليلي لقناة الوسط «Wtv»، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا، اليوم الأحد، استعدادًا لمباريات الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من دوري التتويج السداسي الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» لموسم 2022-2023، المقام في تونس للعام الثاني على التوالي.

يقدم الاستوديو التحليلي لقناة الوسط «Wtv» المذيع عبدالرزاق بالحاج، في وجود المحللين عادل الخمسي وأسامة الفزاني ومروان المبروك وعلاء نجم.

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وقررت لجنة تنظيم المسابقات إقامة مباريات تلك الجولة في توقيت واحد، لضمان الشفافية في النتائج بجولات الحسم، لذلك ستُجرى في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد على الملاعب المختلفة.

مباريات الجولة الرابعة.. الأحد
- ملعب المنستير: النصر × الاتحاد.
- ملعب رادس: الأهلي بنغازي × الهلال.
- ملعب صفاقس: الأهلي طرابلس × أبوسليم.

الترتيب بعد نتائج الجولة الثالثة
لم تشهد الجولة الثالثة تحولات جذرية في ترتيب الفرق الستة المتنافسة، حيث ظل الأهلي طرابلس في الصدارة برصيد سبع نقاط، بعد التعادل مع الهلال دون أهداف. لكن الأهلي بنغازي نجح في القفز للوصافة بست نقاط، بعد فوزه على النصر في «ديربي بنغازي» 2-1.

بينما يسير حامل اللقب «الاتحاد» ببطء في منافسات السداسي، بعد وقوعه في تعادل ثانٍ على التوالي 2-2 مع أبوسليم، ليظل الترتيب لمصلحة الأهلي طرابلس برصيد سبع نقاط، يليه الأهلي بنغازي بست نقاط، ثم الهلال ثالثًا بثلاث نقاط. وبفارق الأهداف، يأتي النصر رابعًا بالرصيد نفسه (ثلاث نقاط)، وحل خامسًا الاتحاد بنقطتين، وسادسًا وأخيرًا جاء أبوسليم بنقطتين أيضًا.

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