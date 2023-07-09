شاهد.. إشادة بثنائي الجودو الليبي في البطولة العربية بالجزائر رغم غياب الميداليات

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد مدرب المنتخب الليبي للجودو عادل قيراط بتجربة لاعبيه في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة بالجزائر، على الرغم من عدم تحقيق ميدالية في المنافسات.

وقال خلال حديثه القصير: «ليبيا شاركت باللاعبين محمد اللافي ورامي الحطاب، وقدما أداء مميز. كما أنهما عكسا في المنافسات العربية القدرة على التطور في المستقبل القريب»، حسب الصفحة الرسمية للجنة الأوليمبية الليبية عبر «فيسبوك».

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وأضاف قيراط: «لا نريد الحديث عن التحكيم، لكنه أثر سلبيا علينا، وكان بالإمكان اقتناص برونزية. عموما، أداء اللاعبين جيد، ويمكن البناء على ما جرى إنجازه قبل الظهور في البطولة الأفريقية سبتمبر المقبل بالمغرب».



وقد شهدت منافسات الجودو تحت 100 كغم في الدورة خسارة الرياضي الليبي محمد اللافي مباراته الترتيبية على القلادة البرونزية أمام الأردني عبدالله مقدار، ليكتفي بالمركز الخامس في الترتيب العام للمشاركين في هذا الوزن.