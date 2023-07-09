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حضور طيب لثنائي السباحة الليبية «أنس وسعيد» في دورة الألعاب العربية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 12:35 مساء
حضور طيب لثنائي السباحة الليبية «أنس وسعيد» في دورة الألعاب العربية
ثنائي السباحة الليبية أنس وسعيد. (الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
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ما زالت ليبيا برصيد ميدالية فضية وحيدة في دورة الألعاب الرياضية العربية، المقامة في الجزائر، توجت بها البطلة رتاج السايح في منافسات رمي القرص، لتحتل ليبيا المركز الـ14 في الترتيب العام، بينما جاء البلد المنظم في الصدارة برصيد 87 ميدالية متنوعة.

وقد سجلت السباحة الليبية حضورا طيبا في المنافسات العربية، بعد مشاركتها بسباحين اثنين فقط من فئة الشباب، وهما أنس فوزي وسعيد عبداللطيف، ويرافقهما المدرب الوطني سالم عريبي، حسب الصفحة الرسمية للجنة الأوليمبية الليبية عبر «فيسبوك».

- فضية وحيدة لليبيا وصدارة للجزائر حتى اليوم الرابع في دورة الألعاب العربية

السباح أنس شارك في سباق 200 متر متنوع في التصفية، وحقق زمن 2.19 دقيقة، وتأهل للنهائي، وأتى بزمن 2.25، وشارك في سباق 50 مترا على الظهر، وأتى بزمن 29.13، وتأهل للنهائي، وأتى بزمن 29.18.

بينما شارك السباح سعيد في سباق 100 متر فراشة، وأتى بزمن 1.05.07، وكذلك شارك في سباق حر لـ50 مترا، وأتى بزمن 26.84.
 
وشهد سباق 50 م فراشة حضور أنس بزمن 27.30، وسعيد بزمن 27.78، ولم يتأهلا للنهائي.

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