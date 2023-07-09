أنس الشبلي يُكمل مثلث الليبيين في الدوري الكويتي بالانتقال للجهراء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتقل اللاعب الدولي الليبي أنس الشبلي إلى صفوف نادي الجهراء الكويتي في صفقة انتقال حر، قادما من الصفاقسي، بعد انتهاء تجربته مع الفريق التونسي بفسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

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ويعد انتقال «الشبلي» إلى الدوري الكويتي الثاني على صعيد اللاعبين الليبيين خلال يوليو الجاري، حيث سبق أن ضم فريق النصر قبل أيام لاعب المنتخب الوطني المعتصم اللافي عبر صفقة انتقال حر أيضا، بعد نهاية تجربته الطويلة رفقة فريق المدينة.

بذلك، يوجد في الدوري الكويتي هذا الموسم ثلاثة لاعبين ليبيين: محمد صولة لاعب القادسية، بعد انتهاء عقده مع فريق العربي الكويتي، إلى جانب المعتصم اللافي في النصر، وأخيرا أنس الشلبي في الجهراء.

اللاعب الدولي الليبي أنس الشبلي. (فيسبوك)