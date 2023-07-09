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شاهد عبر «Wtv».. تحليل الضغط النفسي في سداسي التتويج بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 10:44 صباحا
شاهد عبر «Wtv».. تحليل الضغط النفسي في سداسي التتويج بـ«دورينا»
استوديو قناة الوسط «Wtv». (خاص - الوسط)
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تواصل قناة الوسط «Wtv» متابعة دوري التتويج السداسي الليبي الممتاز لكرة القدم (دورينا) عبر استوديوهات التحليل والبرامج الحوارية.

وقد ناقشت قناة الوسط «Wtv»، أمس السبت، في حضور نخبة من محلليها، قضية الضغط النفسي الذي يفرضه دوري سداسي التتويج، المقام في تونس للموسم الثاني على التوالي.

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وقال عادل الخمسي، محلل قناة الوسط «Wtv»، للإعلامي مراد دخيل: «اللاعب يشعر من ذاته بأهمية الحدث. الأمر الذي يوّلد عنده الضغط النفسي بشكل طبيعي دون الحاجة إلى حديث مدرب أو إداري. لكن عند دخول اللاعب المباراة، يتلاشى الضغط النفسي».

وأوضح الخمسي: «الحديث داخل غرفة خلع الملابس أو الفندق شىء والأداء داخل الملعب شىء آخر، ويظل الخوف كل الخوف من الأخطاء غير المحسوبة، التي ربما تأتي نتيجة الضغط النفسي».

واختتم الخمسي حديثه إلى قناة الوسط «Wtv» قائلا: «كل مدرب يضع سيناريوهاته أمام لاعبيه في حالة التقدم أو استمرار التعادل أو الخسارة، ويتضمن ذلك تقسيم المباراة حسب أهداف فريقه وطموحاته».

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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