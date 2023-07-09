  • Alwasat News
Atwasat

7 أندية تحجز بطاقة العبور لتصفيات الصعود للدوري الممتاز الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 09 يوليو 2023, 09:59 صباحا
7 أندية تحجز بطاقة العبور لتصفيات الصعود للدوري الممتاز الليبي
جانب من دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم. (فيسبوك)
alwasat radio

لم يتبق إلا جولة واحدة، ويسدل الستار على المرحلة الأولى لمسابقة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم. وقبل الجولة الأخيرة، ضمنت فرق: البروق والأنوار ونجوم أجدابيا والوطن والترسانة والملعب الليبي والنصر زليتن التأهل لتصفيات الصعود للقسم الممتاز للموسم الرياضي المقبل 2023-2024.

نتائج الجولة السابعة عشرة
المجموعة الأولى جرت بها ثلاث مباريات، انتهت بفوز الهلال على القرضابية 1-0، والشرارة على المهاري 4-1، والنهضة على المهدية 1-0.

- فوز الترسانة والمستقبل و3 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي
 
الترتيب قبل الجولة الـ17
النهضة في الصدارة برصيد 16 نقطة، وأقرب الملاحقين له القرضابية بـ15، ثم الشرارة بـ14، والهلال بـ14، والمهدية بـ10، والمهاري بـ5.

مباريات الجولة الأخيرة
الشرارة × الهلال
النهضة × المهاري
القرضابية × المهدية

المجموعة الثانية جرت بها خمس مباريات، انتهت بفوز البروق على نجوم بنغازي 3-2، والأنصار على النسور 2-1، والأنوار على الخليج 2-0، والنجمة على القيروان 4-0، ونجوم بنغازي على بنغازي الجديدة 1-0.

ترتيب الفرق المتنافسة  
البروق 35 نقطة، والأنوار 32، ونجوم أجدابيا 28، والقيروان 23، وبنغازي الجديدة 23، والخليج 19، ونجوم بنغازي 19، والأنصار 18، والنجمة 17، والنسور 15.

في المجموعة الرابعة
فاز أبي الأشهر على المستقبل 2-1، والمجد على الشط 5-3، والوطن على الترسانة 2-0، والفالوجا على ترهونة 7-2، وتعادل رفيق مع البشائر 0-0.

ترتيب المجموعة الرابعة
الوطن 32، والترسانة 31، والبشائر 30، ورفيق 27، والمستقبل 25، وأبي الأشهر 23، والفالوجا 22، والشط 17، والمجد 16، وترهونة 4.
 
مباريات الجولة الأخيرة
المستقبل × رفيق
الشط × البشائر
أبي الأشهر × الوطن
المجد × ترهونة
الترسانة × الفالوجا

ضمن المجموعه الخامسة  
فاز الشموع على الجزيرة 4-0، والنصر زليتن على الشرطة 1-0، والشروق على الطلائع 3-2، وتعادل الوحدة مع الظهرة 1-1، والجمارك مع الملعب الليبي 1-1.

الترتيب بعد الجولة الـ17
الملعب الليبي 33، والنصر زليتن 31، والشموع 30، والجزيرة 30، والوحدة 22، والشرطة 19، والظهرة 18، والطلائع 17، والشروق 16، والجمارك 12.

مباريات الجولة الأخيرة
النصر × الوحدة
الجزيرة × الجمارك
الظهرة × الشروق
الطلائع × الشموع
الملعب الليبي × الشرطة

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج

شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج
مسيرة سلام في البوسنة إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا «شاهد»

مسيرة سلام في البوسنة إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا «شاهد»
زكريا المنصوري الأفضل في الجولة الثالثة لسداسي التتويج

زكريا المنصوري الأفضل في الجولة الثالثة لسداسي التتويج
لومير: بإمكان أوروبا تطوير برنامج ذكاء صناعي توليدي خلال خمس سنوات

لومير: بإمكان أوروبا تطوير برنامج ذكاء صناعي توليدي خلال خمس سنوات
النصر يفوز على الاتحاد في دور رباعي التتويج بدوري كرة السلة

النصر يفوز على الاتحاد في دور رباعي التتويج بدوري كرة السلة
فيديو.. رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي يكشف الأوضاع المالية والإدارية

فيديو.. رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي يكشف الأوضاع المالية والإدارية
القبض على سارق شقيقه في طرابلس

القبض على سارق شقيقه في طرابلس
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام حسين وحافظ الأسد

أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام ...
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج
شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج

شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج
أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ

أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ
كاريكاتير حليم - عدوان إسرائيلي على مخير جنين

كاريكاتير حليم - عدوان إسرائيلي على مخير جنين
الولايات المتحدة.. العثور على الكوكايين داخل البيت الأبيض «لم يعرض الأمن القومي للخطر»

الولايات المتحدة.. العثور على الكوكايين داخل البيت الأبيض «لم يعرض الأمن القومي ...
منظمة دولية: تدمير كل الأسلحة الكيميائية المصرّح عنها بشكل لا رجعة فيه

منظمة دولية: تدمير كل الأسلحة الكيميائية المصرّح عنها بشكل لا رجعة فيه
إردوغان يعلن أن بوتين سيزور تركيا في أغسطس

إردوغان يعلن أن بوتين سيزور تركيا في أغسطس
في تصريح إلى «بوابة الوسط».. مؤسسة الاستثمار تعد بالتصعيد ضد بلجيكا بعد حكم قضائي يؤيد توقيف رئيسها

في تصريح إلى «بوابة الوسط».. مؤسسة الاستثمار تعد بالتصعيد ضد بلجيكا بعد حكم ...
سقوط الحكومة الهولندية إثر خلافات بشأن الهجرة

سقوط الحكومة الهولندية إثر خلافات بشأن الهجرة
«هيومن رايتس» تطالب تونس بوقف طرد مهاجرين إلى الحدود الليبية

«هيومن رايتس» تطالب تونس بوقف طرد مهاجرين إلى الحدود الليبية
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
دارنس يعلن تجديد العقد مع مدربه المصري مصطفى مرعي
دارنس يعلن تجديد العقد مع مدربه المصري مصطفى مرعي
فيديو.. رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي يكشف الأوضاع المالية والإدارية
فيديو.. رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي يكشف الأوضاع ...
النصر يفوز على الاتحاد في دور رباعي التتويج بدوري كرة السلة
النصر يفوز على الاتحاد في دور رباعي التتويج بدوري كرة السلة
زكريا المنصوري الأفضل في الجولة الثالثة لسداسي التتويج
زكريا المنصوري الأفضل في الجولة الثالثة لسداسي التتويج
شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج
شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور ......
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي ......
منتخب شباب اليد يتلقى الخسارة الثانية في مونديال اليد أمام الجزائر
منتخب شباب اليد يتلقى الخسارة الثانية في مونديال اليد أمام ......
المزيد
3 مواجهات مهمة في الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من «دورينا» عبر «Wtv»
3 مواجهات مهمة في الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من «دورينا» ......
شاهد عبر «Wtv».. تحليل الضغط النفسي في سداسي التتويج بـ«دورينا»
شاهد عبر «Wtv».. تحليل الضغط النفسي في سداسي التتويج ......
7 أندية تحجز بطاقة العبور لتصفيات الصعود للدوري الممتاز الليبي
7 أندية تحجز بطاقة العبور لتصفيات الصعود للدوري الممتاز ......
شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج
شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي ......
زكريا المنصوري الأفضل في الجولة الثالثة لسداسي التتويج
زكريا المنصوري الأفضل في الجولة الثالثة لسداسي التتويج...
المزيد