7 أندية تحجز بطاقة العبور لتصفيات الصعود للدوري الممتاز الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

لم يتبق إلا جولة واحدة، ويسدل الستار على المرحلة الأولى لمسابقة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم. وقبل الجولة الأخيرة، ضمنت فرق: البروق والأنوار ونجوم أجدابيا والوطن والترسانة والملعب الليبي والنصر زليتن التأهل لتصفيات الصعود للقسم الممتاز للموسم الرياضي المقبل 2023-2024.

نتائج الجولة السابعة عشرة

المجموعة الأولى جرت بها ثلاث مباريات، انتهت بفوز الهلال على القرضابية 1-0، والشرارة على المهاري 4-1، والنهضة على المهدية 1-0.

- فوز الترسانة والمستقبل و3 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي



الترتيب قبل الجولة الـ17

النهضة في الصدارة برصيد 16 نقطة، وأقرب الملاحقين له القرضابية بـ15، ثم الشرارة بـ14، والهلال بـ14، والمهدية بـ10، والمهاري بـ5.

مباريات الجولة الأخيرة

الشرارة × الهلال

النهضة × المهاري

القرضابية × المهدية

المجموعة الثانية جرت بها خمس مباريات، انتهت بفوز البروق على نجوم بنغازي 3-2، والأنصار على النسور 2-1، والأنوار على الخليج 2-0، والنجمة على القيروان 4-0، ونجوم بنغازي على بنغازي الجديدة 1-0.

ترتيب الفرق المتنافسة

البروق 35 نقطة، والأنوار 32، ونجوم أجدابيا 28، والقيروان 23، وبنغازي الجديدة 23، والخليج 19، ونجوم بنغازي 19، والأنصار 18، والنجمة 17، والنسور 15.

في المجموعة الرابعة

فاز أبي الأشهر على المستقبل 2-1، والمجد على الشط 5-3، والوطن على الترسانة 2-0، والفالوجا على ترهونة 7-2، وتعادل رفيق مع البشائر 0-0.

ترتيب المجموعة الرابعة

الوطن 32، والترسانة 31، والبشائر 30، ورفيق 27، والمستقبل 25، وأبي الأشهر 23، والفالوجا 22، والشط 17، والمجد 16، وترهونة 4.



مباريات الجولة الأخيرة

المستقبل × رفيق

الشط × البشائر

أبي الأشهر × الوطن

المجد × ترهونة

الترسانة × الفالوجا

ضمن المجموعه الخامسة

فاز الشموع على الجزيرة 4-0، والنصر زليتن على الشرطة 1-0، والشروق على الطلائع 3-2، وتعادل الوحدة مع الظهرة 1-1، والجمارك مع الملعب الليبي 1-1.

الترتيب بعد الجولة الـ17

الملعب الليبي 33، والنصر زليتن 31، والشموع 30، والجزيرة 30، والوحدة 22، والشرطة 19، والظهرة 18، والطلائع 17، والشروق 16، والجمارك 12.