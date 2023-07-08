دارنس يعلن تجديد العقد مع مدربه المصري مصطفى مرعي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي دارنس الممثل الوحيد لمدينة درنة بالدوري الممتاز لكرة القدم عن تجديد تعاقده مع الجهاز الفني بقيادة المدير الفني المصري مصطفى مرعي، وفقًا لبيان رسمي صدر عن مجلس إدارة النادي.

كما أكد مجلس إدارة النادي في بيانه الذي نشره بالصفحة الرسميه للنادي بـ«فيسبوك» على تجديد «عقود بعض اللاعبين الذين قدرنا فنياً بأنهم سيكونوا عناصر فاعلة في المرحلة القادمة»، مشيرين إلى «التواصل المستمر مع عدة شركات ومؤسسات خاصة وعامة لتكون حاضنة ومتينة للأنيق وقد تلقينا منهم الوعود بكل الدعم المادي والمعنوي».

- مرعي يقدم وعودا لإدارة دارنس في أولى مهام توليه المسؤولية

- دارنس يطالب لجنة التحكيم بمعاقبة الحكم محمد القبضي

وقاد المدرب مصطفى مرعي نادي دارنس الموسم الماضي وحقق معه نتائج إيجابية حيث أعاد النادي إلى مكانه الطبيعي للتنافس مع فرق المقدمة وكان قريبا من الترشح للدور السداسي لولا الظروف المادية الصعبة التي مر بها الفريق وأدت إلى عدم لعب مبارة الهلال في انطلاق مرحلة الإياب ما ترتب عليها خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق واحتساب المباراة لصالح الهلال.