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الملاكم الليبي بالخير يلتقي الجزائري يوغرطة.. ومشاركة مميزة للسباحة بدورة الألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 08 يوليو 2023, 04:22 مساء
الملاكم الليبي بالخير يلتقي الجزائري يوغرطة.. ومشاركة مميزة للسباحة بدورة الألعاب العربية
السباحان أنس فوزي وسعيد عبداللطيف والمدرب الوطني سالم عريبي (الإنترنت: حساب اللجنة الأولمبية الليبية على فيسبوك)
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يلتقي الملاكم الليبي إبراهيم بالخير، اليوم السبت، مع الملاكم الجزائري يوغرطة آيت بقة في وزن 63.5 كيلوجرام في أولى نزالاته بدورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر حاليا.


الملاكم دوكو يخسر بدورة الألعاب العربية
من جهة أخرى، فقد الملاكم الليبي عاصم دوكو نزاله أمام التونسي نبيل أبوسيف بالنقاط.

يشار إلى أن ليبيا تشارك في دورة الألعاب العربية بثلاثة ملاكمين شباب فقط، هم: عاصم دوكو ومحمد فريضة وعبدالباسط بالخير، تحت إشراف الملاكم الدولي السابق والمدرب الحالي جمعة الفتني.

مشاركة مميزة للسباحة بدورة الألعاب العربية
وفي إطار منافسات دورة الألعاب العربية أيضا، يشارك المنتخب الليبي للسباحة في منافسات الدورة بسباحين فقط من فئة الشباب هما: أنس فوزي وسعيد عبداللطيف، يرافقهم المدرب الوطني سالم عريبي .

وقد شارك السباح أنس فوزي في سباق 200 متر متنوع في التصفية وحقق زمن 2:19 دقيقة، ليتأهل إلى المنافسات النهائية التي حقق فيها زمنا بلغ 2:25 دقيقة .

كما شارك في سباق سباحة 50 مترا ظهر وحقق زمنا قدره 29:13 ثانية، مما أهّله للمشاركة في النهائي الذي حقق فيه زمنا بلغ 29:18 ثانية.

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من جانبه، شارك السباح سعيد عبداللطيف في سباق 100 متر فراشة بدورة الألعاب العربية وأتى بزمن قدره 1:5:07 دقيقة، وكذلك شارك في سباق 50 مترا حرة وأتى بزمن 26:84 ثانية.

وقد أقيم صباح اليوم السبت، سباق 50 مترا فراشة فجاء أنس بزمن 27:30 ثانية، فيما حقق سعيد زمنا قدره 27:78 ثانية، وهو ما لم يؤهلهما إلى النهائي.

وتتبقى مسابقات أخرى بدورة الألعاب العربية، سيشارك بها أنس وهي سباق 100 متر سباحة حرة، وكذلك في اليوم الأخير بسباق 200 متر على الظهر.

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