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فيديو.. الاتحاد يعلن استكمال دور سداسي التتويج ويرفض مبررات تغيير حكام مباراته أمام أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 01:17 مساء
فيديو.. الاتحاد يعلن استكمال دور سداسي التتويج ويرفض مبررات تغيير حكام مباراته أمام أبوسليم
لقطة مثبتة من فيدو المؤتمر الصحفي لعبودة والطوير (الإنترنت: حساب نادي الاتحاد على فيسبوك)
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تراجع نادي الاتحاد عن تهديده بالانسحاب من منافسات دور سداسي التتويج لقب الدوري الليبي الممتاز (دورينا). وأكد النادي أن فريقه الكروي مستمر في استكمال مبارياته دون تغيير ما لم تتواصل الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها.

يذكر أن نادي الاتحاد أعلن عقد جمعية عمومية طارئة مساء أمس الخميس، للنظر في انسحاب فريقه الكرة من منافسات الدوري الليبي الممتاز (دورينا).

الاتحاد يرفض مبررات رئيس لجنة الحكام
نشر نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، فيديو لمؤتمر صحفي، حضره كل من مدير إدارة شؤون قيد اللاعبين عمر الطوير، ورئيس النادي محمود عبودة، وأكد خلاله الطوير رفض النادي المبررات التي ساقها رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم بشأن تغيير طاقم الحكام الذي أدار مباراة الاتحاد وأبوسليم في دور سداسي التتويج بلقب «دورينا».

واعتبر الطوير أن تبرير رئيس لجنة الحكام تغيير طاقم الحكام بأنه ناتج من خطأ مطبعي يتحمل مسؤوليته مقرر اللجنة هو تبرير غير مسؤول وغير مقبول من جانب نادي الاتحاد، ويدل على عدم المهنية، وأن أخطاء لجنة الحكام متكررة، وتدل على حالة التخبط التي تعايشها اللجنة.

وقال مدير إدارة شؤون قيد اللاعبين، في المؤتمر الصحفي، إن مسؤولي نادي الاتحاد الموجودين في الملعب فوجئوا بتغيير حكم المباراة التي جمعت فريقهم بأبوسليم في الجولة الثالثة من منافسات دور سداسي التتويج بلقب «دورينا».

الاتحاد لم يعترض على تغيير الحكام
أشار الطوير إلى أن الاتحاد لم يتمكن من الاعتراض على تغيير الحكم قبل المباراة، لأن هناك تعتيما كاملا على أسماء أطقم الحكام، ولا يمكن التعرف عليهم مسبقا، ولدى انطلاق المباراة تبين أن طاقم التحكيم الذي يدير المباراة هو من أدار مباراة سابقة بدور سداسي التتويج.

وأضاف الطوير النادي أنه لا بد من وجود تكليف رسمي للحكم رسمي بإدارة أي مباراة، وبالتالي فإن الحكم الذي أدار المباراة أدارها دون مشروعية، مما يعكس حالة من العبث التي تعيشها لجنة الحكام.

وكشف عمر الطوير، في مؤتمره الصحفي، أنه قبل بدء منافسات دور سداسي التتويج تم الاتفاق بين اتحاد الكرة والأندية على أن أطقم الحكام ستكون أجنبية، إلا أن الجولة الأولى شهدت وجود بعض الحكام العرب، مما دفع نادي الاتحاد إلى مخاطبة مسؤولي اتحاد الكرة رسميا بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه، إلا أن مطالب النادي لم تلق أي استجابة.

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وشدد الطوير على أن خطأ لجنة الحكام بتغيير حكم المباراة يرتقي إلى درجة «الجرم»، وترتبت عليه «فضيحة كروية» أثرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأخطاء يترتب عليها ضياع حقوق الأندية، وعلى رئيس لجنة الحكام أن يستقيل من منصبه بدلا من أن يترك الأندية تتحمل أخطاءه.

وأوضح عمر الطوير أن نادي الاتحاد بصدد رفع مذكرة إلى اتحاد كرة القدم، وفقا لما تنص عليه اللوائح، للنظر في هذه «الجرائم».

الاتحاد ابتعد عن المنافسة على سداسي التتويج
من جهته، أكد محمود عبودة رئيس نادي الاتحاد، خلال المؤتمر الصحفي، أن الجميع شاهد «الفضيحة» الكروية التي ارتكبها الحكم البرتغالي خلال مباراة الاتحاد وأبوسليم بدور سداسي التتويج، والتي من خلالها ابتعد الاتحاد عن المنافسة على لقب دور سداسي التتويج بشكل ممنهج. وقال عن الحكم الذي أدار المباراة بشكل سيئ جدا وظلم الاتحاد إن هذه ليست المرة الأولى. وهنا، فإن اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام هما من يتحملان المسؤولية كاملة عن تسيير البطولة لمصلحة نادي معين.

وأضاف عبودة أن هذا الأمر مستمر منذ مباراة الفريق أمام الأخضر في الكأس عندما تم رفض تأجيل المباراة. كما تم الإصرار على تعيين حكم بعينه لإدارتها، إلى جانب شن ما وصفه بـ«حرب علنية» على الاتحاد من أجل حرمانه تسجيل اللاعبين في فترة من الفترات.

ونوّه إلى أن الهدف غير الشرعي الذي أحرزه فريق أبوسليم أثر في نتيجة المباراة، وتسبب في خسارة الاتحاد مباراته في دور سداسي التتويج، وهو أمر ممنهج وفي الوقت نفسه يحابى اتحاد الكرة ناديا بعينه، وهي حقيقة لا يستطيع أحد إنكارها.

الاتحاد مستمر في سداسي التتويج
أشار عبودة إلى أن نادي الاتحاد مستمر في استكمال مبارياته في دور سداسي التتويج بلقب «دورينا»، واللاعبين مصممون على اللعب وتقديم قصارى جهدهم، مطالبا الجميع بالالتفاف حول الفريق. وقال إن النادي سيبنى فريقه من جديد.

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