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إقالة الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 يوليو 2023, 05:53 مساء
إقالة الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات
صراع قوي بين لاعبي المنتخبين الليبي والمغربي على الاستحواذ على الكرة خلال مباراتهما بكأس العرب يوم 14 يونيو 2023 (الإنترنت: فيسبوك
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قرر اتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، إقالة الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات.

ونشر اتحاد كرة القدم عبر حسابه على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، قراره بإقالة الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات.

وفي مضمون قرار الإقالة، وجه اتحاد كرة القدم الشكر لأعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، وطالبهم بضرورة تسوية أي التزامات إن وجدت في غضون 72 ساعة من تاريخ صدور القرار.

خروج منتخب كرة القدم داخل الصالات من كأس العرب
يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، شارك الشهر الماضي في بطولة كأس العرب التي أقيمت في مدينة جدة السعودية.

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب بالخسارة من المغرب في نصف النهائي
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يتصدر مجموعته بكأس العرب

وقد ودع المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات البطولة من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام المنتخب المغربي بنتيجة هدف واحد مقابل خمسة أهداف.
 

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