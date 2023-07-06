في الجولة الثالثة من سداسي التتويج.. الهلال يحرج الأهلي طرابلس.. والأهلي بنغازي في الوصافة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أقيمت، الأربعاء، الجولة الثالثة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة القدم (دورينا)، وأسفرت مبارياتها عن إبطاء سرعة الأهلي طرابلس نحو حسم اللقب، وإنعاش آمال الأهلي بنغازي، بينما ابتعد الاتحاد عن المنافسة.

الهلال يحرج الأهلي طرابلس في سداسي التتويج

أحرج الهلال الأهلي طرابلس، وفرض عليه التعادل السلبي في مباراة شهدت ندية وإثارة من الجانبين، إلا أن الهلال كاد يخرج من تلك المواجهة فائزا بثلاث نقاط ثمينة في مشواره بدور سداسي التتويج لولا تصدي العارضة لهدفين محققين له خلال الشوطين.

الهلال بدا أفضل حالا وأكثر تركيزا وسيطرة على منطقة وسط الملعب، وشكل خطورة كبيرة على مرمى نشنوش، بينما اعتمد الأهلي طرابلس على بعض الهجمات السريعة والكرات الطويلة بغية الاقتراب من مرمى الهلال، لكن لم يتمكن الفريقان من هز الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل، الأمر الذي خلط الأوراق، ورفع وتيرة الإثارة والتشويق في سداسي التتويج بلقب «دورينا»، حيث أضاف الهلال النقطة الثالثة إلى رصيده من التعادل الثالث. أما الأهلي طرابلس ففقد نقطتين، مما جعله يدخل في حسابات أخرى فيما تبقي من منافسات دور سداسي التتويج، حيث سيلتقي فريق أبوسليم في الجولة الرابعة، ثم يواجه الاتحاد في الجولة الخامسة الأخيرة، ولا بد من فوزه في الجولتين إذا أراد احراز اللقب.

وعلى الرغم من فقدانه نقطتين، فإن الأهلي طرابلس يتصدر ترتيب دور سداسي التتويج برصيد سبع نقاط.

أبوسليم يقضـي عـلى حلـم الاتحاد فـي سداسي التتويـج

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس أقيمت مباراة شهدت العديد من الأحداث والبطاقات الملونة والاحتجاجات والتوقف، قبل أن تنتهى بين الاتحاد وأبوسليم بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

المباراة جاءت دراماتيكية ومثيرة، حيث بادر فيها فريق الاتحاد بالتسجيل عن طريق مهاجمه المغربي عبدالغفور المهيري عند الدقيقة 41، ثم أدرك أبوسليم التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 64 عن طريق لاعبه تامر الصالحي، وعزز سيف جدور تقدم فريقه أبوسليم بالهدف الثاني في الدقيقة 65، قبل أن ينجح عبدالعاطي العباسي بعد ثلاث دقائق في خطف هدف التعادل.

وقد شهدت المباراة جدلا تحكيميا عند احتساب ركلة الجزاء لفريق أبوسليم، وتوقفت فترة طويلة، ثم جرى إلغاء ركلة جزاء ثانية كان قد احتسبها الحكم البرتغالي لفريق الاتحاد بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وأشهر الحكم البرتغالي خلال هذه المباراة عدة بطاقات صفراء وحمراء لرئيس نادي الاتحاد، وأحد أعضاء الطاقم التدريبي لفريق الاتحاد.

الاتحاد يبتعد عن المنافسة على لقب سداسي التتويج بـ«دورينا»

فريق الاتحاد بعد نتيجة مباراة أمس أمام أبوسليم ابتعد عن المنافسة عن لقب «دورينا»، حتى إن فاز في مباراتيه المقبلتين أمام النصر والأهلي طرابلس، حيث اكتفى الفريق بحصد نقطتين فقط من ثلاث جولات، لسابق خسارته في مباراته الأولى أمام الأهلي بنغازي، ثم اكتفى بتعادلين أمام الهلال وأبوسليم.

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أما فريق أبوسليم فهو يملك برصيده نقطتين أيضا من ثلاث جولات، حيث تعادل في مباراته الأولى أمام الهلال وخسر الثانية أمام النصر، ثم تعادل في الثالثة أمام الاتحاد.

وسيلتقي فريق أبوسليم في الجولة الرابعة المتصدر الأهلي طرابلس، وفي الجولة الخامسة (الأخيرة) مع الوصيف الحالي الأهلي بنغازي.

الأهلي بنغازي ينعش آماله في المنافسة على لقب «دورينا»

على أرضية ملعب رداس، وبصافرة الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش، حسم فريق الأهلي بنغازي مباراة «الديربي» بفوز ثمين على غريمه التقليدي النصر بهدفين لهدف، ليجدد حظوظه في المنافسة على لقب سداسي التتويج بـ«دورينا».

الأهلي بنغازي فرض سيطرة ميدانية مع بداية الشوط الأول التي من خلالها خرج فائزا في الشوط الأول بهدفي الجزائري زكريا المنصوري والهداف أحمد كراوع. وفي الشوط الثاني، استطاع المهاجم الواعد لفريق النصر أحمد مكاري تقريب النتيجة عندما غيّر مسار الكرة، وأحرز هدفا للنصر، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنغازي 2-1.

وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة بعض الأحداث غير الرياضية، وخرجت فيها البطاقة الحمراء في أكثر من مناسبة في وجه عدد من الإداريين من كلا الفريقين.

لكن بغض النظر عن تلك الأحداث، فإن فوز الأهلي بنغازي أوصله للنقطة السادسة، ليصبح في المركز الثاني في ترتيب فرق دور سداسي التتويج خلف الأهلي طرابلس بنقطة واحدة. أما رصيد النصر فقد توقف عند النقطة الثالثة في ترتيب فرق دور سداسي التتويج.

موقف الفرق قبل الجولة الرابعة من سداسي التتويج

وقبل الجولة الرابعة من «دورينا»، يتصدر الأهلي طرابلس بسبع نقاط في الصدارة، ثم جاء الأهلي بنغازي ثانيا برصيد ست نقاط، يليه فريق النصر في الترتيب الثالث بثلاث نقاط، فالهلال رابعا برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، والاتحاد خامسا بنقطتين، وأبوسليم سادسا بنقطتين أيضا.

20 هدفا في 3 جولات

خلال الجولات الثلاث التي أقيمت حتى الآن، تم تسجيل عشرين هدفا، حيث شهدت الجولة الأولى إحراز سبعة أهداف، وفي الثانية جرى تسجيل ستة أهداف، وفي الثالثة عادت الأهداف لترتفع إلى سبعة.

جدول مباريات الجولة الرابعة من سداسي التتويج

لجنة المسابقات قررت مسبقا إقامة مباريات آخر جولتين من دور سداسي التتويج في توقيت واحد، تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق، حيث ستجرى ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة في الثامنة بتوقيت ليبيا:

- الأهلي طرابلس × أبوسليم على ملعب صفاقس

- الأهلي بنغازي × الهلال في ملعب رادس

- النصر × الاتحاد بملعب المنستير.

الاهلي بنغازي والنصر خلال مباراتهما أمس بدروي سداسي التتويج (الإنترنت: حساب الأهلي بنغازي على فيسبوك)

ابو سليم والاتحاد خلال مباراة امس بدور سداسي التتويج (الإنترنت: حساب نادي أبوسليم على فيسبوك)