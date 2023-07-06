الاتحاد يهدد بالانسحاب من دور سداسي التتويج بـ«دورينا» ويصفه بـ«المسرحية الهزلية»

القاهرة - بوابة الوسط

هدد نادي الاتحاد باتخاذ قرار الانسحاب من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة القدم (دورينا).

ودعا نادي الاتحاد أعضاء جمعيته العمومية إلى عقد اجتماع طارئ في السابعة من مساء اليوم الخميس، لتقرير مصير استمرار مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في دور سداسي التتويج الذي وصفه بـ«المسرحية الهزلية».

بيان نادي الاتحاد

جاء ذلك في بيان أصدره النادي اليوم، ونشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي قال فيه: «إزاء المهازل التحكيمية، وشراء الذمم، والتلاعب في نتائج مباريات دور سداسي التتويج، وحرمان الأندية المشاركة في هذا الدوري حق التنافس الرياضي الشريف، للظفر ببطولة الدوري، خدمة لنادٍ بعينه، وآخرها ما صاحب مباراة الاتحاد ضمن الجولة الثالثة من فضائح كروية شاهدها القاصي والداني، فإن الجمعية العمومية لنادي الاتحاد تتوجه بدعوة أعضائها إلى حضور الاجتماع الطارئ الذي سينعقد اليوم الخميس بمقر النادي في تمام الساعة السابعة مساء، لتقرير مصير استمرار مشاركة الفريق الأول في هذه المسرحية الهزلية».

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وقد خاض فريق الاتحاد، مساء السبت، مباراته في الجولة الثالثة من دور سداسي التتويج أمام فريق أبوسليم، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

اعتراضات الاتحاد على الحكم

شهدت المباراة اعتراضات شديدة من قِبل مسؤولي ولاعبي فريق الاتحاد على قرار الحكم البرتغالي فابين فيريسمو باحتساب ركلة جزاء لمصلحة أبوسليم إثر تدخل حارس الاتحاد على أحد لاعبي أبوسليم داخل منطقة الجزاء.

وطالب عدد من مسؤولي نادي الاتحاد ولاعبوه الحكم بمشاهدة الواقعة عبر الشاشة الموجودة في الملعب، إلا أن الحكم رفض ذلك، مكتفيا بالاستناد إلى قرار حكام تقنية الفيديو (VAR)، وهو ما أثار غضب مسؤولي الاتحاد، ليضطر الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه رئيس النادي محمود عبودة.

إلغاء ركلة جزاء للاتحاد

بعد هذه الواقعة، وعند الدقيقة 76، احتسب «فيريسمو» ركلة جزاء لمصلحة الاتحاد نتيجة احتكاك بين مدافع أبوسليم ومهاجم الاتحاد. غير أن حكام الفيديو (VAR) استدعوا الحكم، لمشاهدة اللعبة عبر الشاشة الموجودة في الملعب، فتوجه لمراجعتها، وعاد معلنا إلغاء ركلة الجزاء.

بيان نادي الاتحاد (الإنترنت: حساب نادي الاتحاد على فيسبوك)