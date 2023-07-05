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شاهد عبر قناة الوسط (WTV) مباراة النصر والأهلي بنغازي في سداسي التتويج بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 08:04 مساء
شاهد عبر قناة الوسط (WTV) مباراة النصر والأهلي بنغازي في سداسي التتويج بـ«دورينا»
شعار فريقي النصر والأهلي بنغازي (قناة الوسط)
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تنقل قناة الوسط (WTV) مباراة فريقي النصر والأهلي بنغازي في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، بملعب رادس في تونس، في ثالث مباريات الجولة الثالثة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

حكم مباراة النصر والأهلي بنغازي
يدير لقاء النصر والأهلي بنغازي الحكم الدولي الصربي سيموفيتش نوفاك، ويعلق عليها لقناة الوسط (WTV) المعلق الرياضي أيوب عبدالسلام، فيما سيكون طه البركي مراسلًا.

ومن المتوقع بقوة أن تخرج مباراة النصر والأهلي بنغازي حافلة بالندية والحماس، رغبة من كل فريق في تحقيق الفوز على منافسه وحصد النقاط الثلاث.

النصر يمتلك في رصيده ثلاث نقاط من مباراتين، حيث خسر المباراة الأولى أمام الأهلي طرابلس، لكنه انتفض وعاد ليفوز في الجولة الثانية على أبوسليم.

أما الأهلي بنغازي فقد بدأ دور سداسي التتويج بلقب «دورينا» بالفوز على الاتحاد، لكنه خسر أمام الأهلي طرابلس في الجولة الثانية، وبالتالي فهو يمتلك ثلاث نقاط في رصيده.

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استوديو قناة الوسط (WTV)
وتقدم قناة الوسط (WTV) استوديو تحليليًا مميزًا اعتبارًا من الرابعة والنصف عصر اليوم بتوقيت ليبيا، تمهيدًا لمباريات الجولة الثالثة من دوري التتويج السداسي الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

يقدم استوديو التحليل في قناة الوسط (WTV) الإعلامي مراد دخيل، في حضور ستة من محللي قناة (WTV): عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي ونادر كارة وأسامة الفزاني وعلي رحومة وعلاء نجم، لتحليل أداء الأندية الستة في دوري التتويج السداسي المقام في تونس.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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