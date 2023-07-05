شاهد عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والهلال في سداسي التتويج بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنقل قناة الوسط (WTV) مباراة فريقي الأهلي طرابلس والهلال في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، بمدينة سوسة التونسية، في أولى مباريات الجولة الثالثة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

يدير اللقاء الحكم الدولي البيلاروسي كولباكو، ويعلق عليها لقناة الوسط (WTV) المعلق الرياضي أنور سليماني، فيما سيكون فيصل الأصيبعي مراسلا.

وسيبذل الفريقان قصارى جهدهما من أجل تحقيق الفوز، فالأهلي طرابلس يريد حصد فوزه الثالث على التوالي في دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز «دورينا»، حيث سبق له الفوز في أول جولتين على كل من النصر والأهلي بنغازي، ما وضعه في صدارة ترتيب الفرق الستة برصيد ست نقاط.

أما الهلال فهو يريد الفوز أيضًا للتمسك بفرصه في المنافسة على لقب دور سداسي التتويج بـ«دورينا»، حيث اكتفى الفريق بحصد نقطتين فقط من مباراتيه في الجولتين الماضيتين، بتعادله مع كل من أبوسليم والاتحاد.

استوديو قناة الوسط (WTV)

وتقدم قناة الوسط (WTV) استوديو تحليليًا مميزًا اعتبارًا من الرابعة والنصف عصر اليوم بتوقيت ليبيا، تمهيدًا لمباريات الجولة الثالثة من دوري التتويج السداسي الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

يقدم استديو التحليل في قناة الوسط (WTV) الإعلامي مراد دخيل، في حضور ستة من محللي قناة (WTV): عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي ونادر كارة وأسامة الفزاني وعلي رحومة وعلاء نجم، لتحليل أداء الأندية الستة في دوري التتويج السداسي المقام في تونس.

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