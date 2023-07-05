اشطيبة يحرز برونزية لليبيا في بارالمبية العرب بالجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تُوجِّت ليبيا أمس الثلاثاء بميدالية برونزية في منافسات رمي الرمح في الألعاب البارالمبية بدورة الألعاب العربية بالجزائر عن طريق الرامي وليد اشطيبة لمسافة 30.29 متر.

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ويتجدد اليوم الأربعاء الموعد مع مشاركة ليبيا بثلاثة لاعبين في الألعاب البارالمبية العربية في سباق 100 متر، بالمتسابقين ناصر سلام وعبدالرحمن أبوالزمازم أصغر المشاركين فى الدورة (15عامًا).

ويشارك في دفع الجلة جلوسًا الرامي أسامة عثمان، وفي مسابقة رمي القرص للأسوياء سيكون الموعد مع مشاركة البطلين رتاج السائح في منافسات القرص (سيدات)، ومحمد وضاح في القرص (رجال).