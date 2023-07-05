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حكام أجانب من صربيا وبيلاروسيا والبرتغال في الجولة الثالثة من «دورينا» عبر «Wtv»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 05 يوليو 2023, 03:10 مساء
حكام أجانب من صربيا وبيلاروسيا والبرتغال في الجولة الثالثة من «دورينا» عبر «Wtv»
سيموفيتش يتوسط كولباكوف وفيرسيمو. (أرشيفية : الإنترنت)
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ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري التتويج السداسي لكرة القدم «دورينا»، وتنقلها قناة الوسط «Wtv»، يلتقي الأهلي طرابلس مع الهلال على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت ليبيا، بصافرة الحكم البيلاروسي أليكسي كولباكوف.

الأهلي طرابلس يدخل المباراة وهو متصدر الدور السداسي برصيد 6 أهداف، ويطمح للظفر بنقاط المباراة، بعد فوزه في مباراتين، والانفراد بالصدارة، أما الهلال فيطمح لتعويض نتائج الجولتين الأولى والثانية اللتين انتهيتا بالتعادل أمام أبوسليم والاتحاد، ورصيده نقطتان، ويطمح في العودة للمنافسة، بعد أن قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد في الجولة الثانية.

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الاتحاد يسعى للفوز للدفاع عن اللقب
المباراة الثانية في الجولة الثالثة تجمع الاتحاد وأبوسليم على أرضية ملعب صفاقس في تمام الساعة الثامنة مساء بصافرة الحكم البرتغالي فابيو فيرسيمو.

فريق الاتحاد خسر مباراة الجولة الأولى أمام الأهلي بنغازي، وتعادل في الجولة الثانية أمام الهلال، ويطمح في تعزيز موقعه والظفر بنتيجة المباراة للدفاع عن اللقب، ورصيده بعد جولتين نقطة واحدة فقط.

أما فريق أبوسليم فتعادل في الأولى أمام الهلال، وخسر في الثانية أمام النصر، ورصيده نقطة واحدة هو الآخر، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد تمكنه من المنافسة والوصول إلى مركز متقدم.

الأهلي بنغازي أمام الجار النصر أملًا في المنافسة
المباراة الثالثة، تشمل قمة الجولة الثالثة «ديربي» بنغازي، ويجمع الأهلي بنغازي صاحب ثلاث نقاط مع النصر صاحب ثلاث نقاط أيًضا بعد اختتام مباريات الجولة الثانية.

النصر خسر أمام الأهلي طرابلس في الجولة الأولى، وفاز في الثانية على أبوسليم ويطمح لتعزيز موقعه والمنافسة على اللقب ورصيده الحالي ثلاث نقاط.

أما الأهلي بنغازي ففاز على الاتحاد في الجولة الأولى، وخسر مباراة الجولة الثانية أمام الأهلي طرابلس، ويطمح في تعزيز موقعه والمنافسة على اللقب، وسيقود اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الصربي نوفاك سيموفيتش.

الترتيب قبل الجولة الثالثة من «دورينا»
الأهلي طرابلس 6 نقاط في الصدارة، النصر ثانيًا بثلاث نقاط، وبفارق الأهداف يأتي الأهلي بنغازي الذي حل ثالثًا برصيد 3 نقاط، الهلال بنقطتين، الاتحاد بنقطة، أبوسليم بنقطة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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