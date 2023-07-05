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4 انتصارات وتعادل واحد في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 05 يوليو 2023, 02:57 مساء
4 انتصارات وتعادل واحد في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
فريق المروج في منافسات دوري الدرجة الأولى. (صفحة نادي المروج عبر فيسبوك)
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جرت أمس الثلاثاء، خمس مباريات في الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، عن فرق المجموعة الثالثة، انتهت بفوز المروج على الأندلس 1-0، والأفريقي على الطيران 1-0، والوحدة بنغازي على البرانس 1-0، والوفاق أجدابيا على السواعد 3-1، بينما تعادل المنار وخليج سرت 1-1.

الترتيب بعد الجولة 17
الصدارة للمروج برصيد 33 نقطة، وأقرب الملاحقين البرانس 30 نقطة، ثالثًا الوفاق أجدابيا 28، رابعًا الأفريقي 26، خامسًا المنار 25، سادسًا الأندلس 24، سابعًا الطيران 24، ثامنًا خليج سرت 17، تاسعًا السواعد 15، عاشرًا الوحدة العربية 15، الحادي عشر خالد بن الوليد 13.

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مواعيد المباريات المتبقية من الجولة
في المجموعة الأولى تقام الخميس 6 يوليو مبارتان، على ملعب أوباري الهلال برصيد 11 نقطة يحل ضيفًا على المهاري بـ5 نقاط، وعلى ملعب سبها البلدي القرضابية المتصدر بـ15 نقطة يلتقي الهلال بـ11 نقطة، والجمعة على أرضية ملعب سبها البلدي النهضة بـ13 نقطة يلتقي المهدية بـ10 نقاط.

مواجهات في المجموعة الثانية
تقام الجمعة 7 يوليو أربع مباريات، على ملعب بنينا يلتقي بنغازي الجديدة مع نجوم بنغازي والمراقب أحمد الفيتوري، وعلى ملعب أجدابيا البروق يحل ضيفًا على نجوم أجدابيا والمراقب طارق الجهاني، وعلى ملعب البيضاء القيروان يلتقي النجمة والمراقب آدم شحات، وعلى ملعب الأبيار الأنوار يستضيف الخليج والمراقب نوري العبرة، ويشهد السبت 8 يوليو على ملعب البيضاء لقاء الأنصار مع النسور والمراقب ميلود الورفلي.

مباريات المجموعة الرابعة
تقام الجمعة 7 يوليو، خمس مباريات، على ملعب صرمان رفيق يستضيف البشائر والمراقب أسامة الأشهب، وعلى ملعب الجميل أبي الأشهر ضيفًا على المستقبل والمراقب عبدالباسط كريفة، وعلى ملعب النادي الليبي الشط يتبارى مع المجد والمراقب ناجي الخباط، وعلى ملعب مدينة أبوعيسى الترسانة ضيفًا على الوطن والمراقب خالد عادل، والفالوجا يستضيف ترهونة والمراقب عادل الراعي.

المجموعة الخامسة
على ملعب نادي الترسانة الجمارك يلتقي الملعب الليبي والمراقب امحمد بن غرسة، والطلائع ضيفًا على الشروق والمراقب محمد محرز، وشموع مصراتة يستضيف الجزيرة والمراقب محمد الزوبيك، وعلى ملعب أبوسليم الشرطة يستضيف النصر زليتن والمراقب جماعة سعد، والظهرة يلتقي الوحدة والمراقب جمال أمبية.

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