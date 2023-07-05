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طائرة ليبيا تلتقي قطر في دورة الألعاب العربية بالجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 05 يوليو 2023, 02:47 مساء
طائرة ليبيا تلتقي قطر في دورة الألعاب العربية بالجزائر
منافسات الكرة الطائرة بمشاركة ليبية. (أرشيفية : الإنترنت)
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تنطلق غدًا الخميس بالجزائر منافسات الكرة الطائرة بدورة الألعاب العربية بمشاركة منتخبات ليبيا وقطر وفلسطين والأردن والجزائر.

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مباراة الافتتاح تجمع منتخبي ليبيا وقطر، وتعقبها مباراة فلسطين والجزائر، وتخلد الأردن إلى الراحة في الجولة الأولى.

الجولة الثانية: الجمعة 7 يوليو.. الأردن تلتقي فلسطين، والجزائر تتبارى مع قطر، وتخلد ليبيا للراحة.
الجولة الثالثة: السبت 8 يوليو.. الأردن تلتقي قطر، وليبيا تتبارى مع الجزائر، وتخلد فلسطين للراحة.
الجولة الرابعة: الأحد 9 يوليو.. ليبيا تلتقي فلسطين، والأردن تتبارى مع الجزائر، وتخلد قطر للراحة.
الجولة الخامسة: الإثنين 10 يوليو.. ليبيا تلتقي الأردن، وقطر مع فلسطين.

منافسات الكرة الطائرة بمشاركة ليبية. (أرشيفية : الإنترنت)
منافسات الكرة الطائرة بمشاركة ليبية. (أرشيفية : الإنترنت)
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