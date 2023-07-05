استديو تحليلي سداسي عبر «Wtv» قبل الجولة الثالثة من دوري التتويج «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق الاستديو التحليلي لقناة الوسط «Wtv»، اليوم الأربعاء، في تمام الرابعة والنصف مساء بتوقيت ليبيا، تمهيدًا لمباريات الجولة الثالثة من دوري التتويج السداسي الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

يقدم استديو التحليل في قناة الوسط «Wtv» الإعلامي مراد دخيل، في حضور ستة من محللي قناة «Wtv»: عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي ونادر كارة وأسامة الفزاني وعلي رحومة وعلاء نجم، لتحليل أداء الأندية الستة في دوري التتويج السداسي المقام في تونس.

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تنقل قناة الوسط «Wtv» الجولة الثالثة من سداسي التتويج لـ«دورينا»، بالمواجهات التالية:

- الأهلي طرابلس × الهلال (الساعة - 5:30 بتوقيت ليبيا).

- الاتحاد × أبوسليم (الساعة - 8 بتوقيت ليبيا).

- النصر × الأهلي بنغازي (الساعة - 10 بتوقيت ليبيا).

وتخوض الفرق الستة الجولة الثالثة من منافسات دوري التتويج السداسي الليبي لكرة القدم لـ«دورينا» في ثلاثة ملاعب: سوسة ورادس وصفاقس، وتبدأ الجولة بمباراة الأهلي طرابلس، المتصدر بست نقاط، مع الهلال صاحب الترتيب الرابع بنقطتين، على ملعب سوسة في تمام الخامسة والنصف.

الاتحاد يواجه أبوسليم في محاولة للدفاع عن اللقب

والمباراة الثانية تقام على ملعب رادس في تمام الثامنة، وتجمع حامل اللقب الاتحاد وأبوسليم، وهي مباراة مهمة لكلا الفريقين، فالاتحاد رصيده نقطة واحدة، بعد خسارته المباراة الأولى أمام الأهلي بنغازي، وتعادله في الثانية مع الهلال.

ملعب صفاقس يستقبل «ديربي» بنغازي

أما مباراة القمة فتجمع الأهلي بنغازي والنصر في ديربي مدينة بنغازي على ملعب صفاقس في تمام العاشرة. الأهلي بنغازي، بعد خسارته في الجولة الثانية أمام الأهلي طرابلس، يبحث عن تعزيز فوزه في الجولة الأولى على حساب الاتحاد، ويطمح في الفوز في الجولة الثالثة، ومن ثم المنافسة على اللقب، بعدما بلغ رصيده ثلاث نقاط.

أما النصر فخسر الجولة الأولى أمام الأهلي طرابلس، وفاز في الثانية على أبوسليم، ورصيده الحالي ثلاث نقاط أيضا، ويسعى للظفر بنتيجة المباراة، لتعزيز موقعه والمنافسة على اللقب.